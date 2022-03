Hyötykasvien kasvatus kiinnostaa suomalaisia, ykkösenä tomaatti – kotipuutarhurien urakka alkaa nyt esikasvatuksen aloittamisella

Kasviharrastajan sormet alkavat hakeutuvat multaan, kun päivät pitenevät ja valon määrä lisääntyy. Suomalaisia kiinnostavat nykyisin erityisesti hyötykasvit, kertoo Marttaliiton puutarha-asiantuntija Tiina Ikonen. Niiden suosio on korostunut hänen mukaansa viimeisen kahden koronavuoden aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksi suosikeista on ylitse muiden. Marttaliiton Ikosen mukaan tomaatti pysyy suosikkikasvina vuodesta toiseen.

- Sen kasvatus on helppoa, kun osaa valikoida oikeat lajikkeet, kuten amppeli- tai ruukkutomaatin, eikä ensimmäisenä runkotomaattia, hän vihjaisee.

Tomaatti vaatii noin kahden kuukauden esikasvatuksen, joka aloitetaan maaliskuussa lasitetulle parvekkeelle vietäville kasveille. Taimet on hyvä siirtää ulos toukokuun lopulla. Avoparvekkeelle tai -maalle esikasvatuksen voi aloittaa huhtikuussa, jotta sää ehtii lämmetä tarpeeksi.

Muita suosittuja itse kasvatettavia hyötykasveja ovat kurpitsat, erilaiset salaatit ja yrtit, jotka sopivat ruukkuviljelyyn.

- Salaateissa on paljon valinnanvaraa ja ne voi kylvää vaikka suoraan parvekelaatikkoon. Yhdestä yrtistä saa taas satoa koko kesän. Ne ovat myös kauniita.

Esimerkiksi kesäkurpitsan siemenet ehtii kylvää toukokuulla. Yrttien kasvatuksessa on puolestaan eroja, Ikonen ohjeistaa.

Tuhatpäinen ryhmä innostuu hedelmistä

Kevään tulo näkyy myös Facebook-ryhmän ”Hedelmän siemenestä kasvatetut” jäsenmäärässä. Ideana ryhmän kesken esitellyssä kasviharrastuksessa on, että kasvatettava siemen on peräisin hedelmästä, marjasta tai vihanneksesta.

Ryhmä on perustettu kuusi vuotta sitten. Nyt jäseniä on yli 16 000. Ryhmän ylläpitäjä on yllättynyt kovasta suosiosta.

- On päiviä, jolloin tulee satoja uusia jäseniä. Ehkä suurin kehitys on ollut viimeisen vuoden sisällä, ja keväisin aletaan katsella, mitä taas kasvattelisi, ylläpitäjä Jaana Pärenkö kertoo.

Suosituimmat ryhmäläisten keskuudessa kasvatettavat kasvit riippuvat pitkälti siitä, mitä ruokakaupoissa on milloinkin tarjolla. Kuitenkin mango, avokado, erilaiset sitrukset, papaija, pitaija ja paprikat ovat pysyneet ”kärkikastissa” vuosien ajan. Keväällä paprikaa ja chiliä esikasvatetaan paljon.

Harvinaisempia siemenistä kasvatettuja kasveja ryhmässä ovat olleet muun muassa tamarillo, tamarindi ja hyppykurkku, joka on nyt noussut mielenkiinnon kohteeksi.

Kasvihöperö mökkikansa nauttii mullan kosketuksesta

Jotkut ryhmäläiset ovat onnistuneet kasvattamaan kasvejaan useiden vuosien ajan. Esimerkiksi sitrukset, passion, mango ja avokado voivat viettää kesät ulkona ja talvet sisällä.

- Itsekin olen sitruksia kasvattanut niin, että ne ovat olleet kesän ulkona, ja olen tuonut ne talveksi sisälle, Pärenkö sanoo.

Satoa voi odottaa muun muassa sitruksista, paprikoista, chileistä ja ananaskirsikasta. Pärenkö otaksuu, että hedelmien siemenistä kasvien kasvattamisessa ihmisiä kiehtoo silti eniten kokeilun halu ja onnistumisen riemu.

- Minusta suomalaiset ovat aika kasvihöperöä kansaa. Halutaan tehdä käsin jotain konkreettista, ja laittaa kädet multaan, hän sanoo.

Myös Marttaliiton puutarha-asiantuntija Ikonen arvelee hyötykasvien kasvatuksessa oman työn jäljen palkitsevan.

- Kasvatuksessa kiehtoo kokemus, kun itse kasvatat ja saat maistaa kasvattamiasi kasveja, hän toteaa.

STT – Anna Pesonen-Smith