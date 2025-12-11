Hypo: Kohta lähtee asuntokauppa taas soimaan

Asuntokauppa virkistyy ensi vuonna ja asuntojen hinnat nousevat, arvioi asuntorahoittaja Hypo. Tällä hetkellä asuntomarkkinat ovat isoista kaupungeista vaisuimmillaan Vantaalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asuntokauppaa virkistävät Hypon mukaan kotitalouksien säästöt ja laskenut korkotaso, mutta toisaalta työttömyyden kasvu ja julkisen talouden ongelmat eivät vielä rohkaise isoihin investointeihin.

Tänä vuonna asuntojen hinnat ovat olleet laskussa kolmatta vuotta peräkkäin. Väestön kasvu, historiallisen vähäinen uudistuotanto ja vakiintuva korkotaso pohjustavat Hypon mukaan kuitenkin hintojen asteittaista nousua ensi vuonna.

NIMELLISHINTOJEN putoaminen painaa Hypon mukaan asunnonmyyjien takaraivossa ja vähentää halukkuutta asunnon myyntiin.

Hypo kuitenkin ennustaa, että myyjät tulevat vielä ostajia vastaan hintapyynnöissään ja varsinkin vanhoja osakeasuntoja listataan myyntiin yhä enemmän. Samalla myös asuntojen myyntiajat lyhenevät.

Ensiasunnon ostajilta poistettiin viime vuonna vapautus varainsiirtoverosta. Vaikka asuntojen hintojen lasku voi houkutella ensiasunnon ostajia asuntokaupoille, vaikuttaa varainsiirtovero Hypon mukaan yhä ensiasuntoa etsivien ostohaluihin.

Hypo kertoo, että suurista kaupungeista asuntokauppa käy edelleen heikoimmin Vantaalla, jossa kauppoja tehdään noin 40 prosenttia vähemmän kuin koronakriisin alkuaikoina.

RAKENNUSALALLA saavutettiin Hypon mukaan tänä vuonna kaksi kyseenalaista ennätystä, kun rakennettavien asuntojen aloitukset ja valmistumiset painuivat vähimmilleen lähes 60 vuoteen.

Valmistuvien asuntojen määrä pysyttelee Hypon mukaan pienehkönä vielä tulevinakin vuosina, mikä luo nousupainetta asuntojen hintoihin. Rakennusala toipuu vasta, kun muukin talous kääntyy kasvuun.

Korot asettuvat Hypon ennusteessa kahden prosentin tuntumaan. Pitkät korot kulkevat nyt lyhyiden yläpuolella, mikä viestii vakiintumisesta. Euroalueen kasvu kohenee asteittain, ja inflaatio on painunut lähelle kahden prosentin tavoitetasoa.

Hypon mukaan epätäydellinenkin rauha Ukrainassa vahvistaisi luottamusta asuntomarkkinoilla, kun taas edelleen pitkittyvä konflikti jarruttaisi investoi