Hytti nro 6 pääsi Golden Globe -ehdokkaaksi

Juho Kuosmasen ohjaama elokuva Hytti nro 6 on päässyt ehdokkaaksi Golden Globe -palkinnon saajaksi. Filmi kisaa parhaan ei-englanninkielisen elokuvan palkinnosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuosmasen elokuva perustuu Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin.

Muut finalistit parhaan ei-englanninkielisen elokuvan Golden Globe -sarjassa ovat Drive My Car, The Hand of God, A Hero sekä Parallel Mothers.

Hollywoodin ulkomaisten toimittajien yhdistys HFPA jakaa vuoden 2022 Golden Globe -palkintonsa tammikuussa.