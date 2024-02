”Hyvähän tämä on selvittää” – syytetty saapui ensi kertaa vapaalta jalalta Vastaamo-käräjille

Vastaamo-oikeudenkäynnissä syytetty Aleksanteri Kivimäki saapui keskiviikkona ensimmäistä kertaa vapaalta jalalta käräjäoikeuden istuntoon. Yli vuoden tutkintavankeudessa ollut Kivimäki vapautettiin ja asetettiin matkustuskieltoon maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kivimäkeä oli Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa vastassa runsaasti mediaa. Kivimäki vastaili toimittajien kysymyksiin hyväntuulisen oloisena ja kertoi haluavansa selvittää häntä koskevat rikosepäilyt.

- Hyvähän tämä on selvittää pois alta, hän sanoi.

Kivimäki on kiistänyt kaikki syytteet. Hän kommentoi myös oikeuden maanantaista vapauttamispäätöstä.

- Ollaan lähinnä yllättyneitä, kuinka kauan siinä kesti, että päästiin tähän pisteeseen, Kivimäki sanoi ja toivoi, että häntä koskeva matkustuskieltokin kumotaan pian.

Päätöksessään Kivimäen vapauttamisesta käräjäoikeus otti huomioon tutkintavankeuden keston sekä sen, että syytteet asiassa on luettu ja Kivimäki on vastannut niihin. Lisäksi häntä on jo kuultu henkilökohtaisesti käräjillä.

Kivimäellä ei ole enää velvollisuutta tulla paikan päälle käräjäoikeuteen jäljellä olevina käsittelypäivinä. Kivimäki on kuitenkin sanonut, että aikoo osallistua niihin.

KESKIVIIKKONA istunnossa kuultiin keskusrikospoliisin (KRP) asiantuntijaa virtuaalivaluuttasiirroista, jotka syyttäjän mukaan tukevat syytteitä Kivimäkeä vastaan.

Kun Vastaamoon kohdistunut tietomurto tuli ilmi, KRP teki valeoston Vastaamon kiristäjän bitcoin-osoitteeseen. Erinäisten mutkien kautta ja muututtuaan välillä monero-virtuaalivaluutaksi rahat päätyivät KRP:n mukaan Kivimäen sekä toisen, Virossa asuvan miehen tileille.

Kotisivuillaan monero mainostaa itseään kryptovaluuttana, jolla tehtyjä siirtoja ei pysty jäljittämään. KRP:n lisätutkintapöytäkirjassa monero-analyysia koskeva osuus on kokonaan salattu. Myös käräjäkäsittelystä osa käytiin suljetuin ovin.

Julkisessa osuudessa KRP:n vanhempi rikoskonstaapeli Aleksi Mäntymaa kertoi, että monero-siirtojenkin jäljittäminen on mahdollista, mutta järjestelmän ominaisuuksien vuoksi se perustuu aina vain todennäköisyyksiin. KRP kuitenkin katsoo, että se on analyysissaan pystynyt selvittämään rahan liikkeet erittäin suurella todennäköisyydellä.

- Pari Eurojackpot-voittoa saman viikon aikana vastaa todennäköisyyttä, että näin kävisi (sattumalta), Mäntymaa kuvasi yhtä vaihetta poliisin jäljitystyössä.

Aiemmin Kivimäki on kiistänyt oikeudessa poliisin löydökset ja sanoi, että rahojen liikkeitä ei ole pystytty selvittämään poliisin kertomalla tavalla. Keskiviikkona puolustus ei esittänyt Mäntymaalle kuin yhden kysymyksen. Puolustuksen mukaan sillä on käynnissä oma selvityksensä rahasiirroista.

Maria Rosvall / STT