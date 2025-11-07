Palkittu politiikan aikakauslehti.
7.11.2025 07:05 ・ Päivitetty: 7.11.2025 07:05

Hyvinvointialue ei pakkomuuttanut vanhuksia – sai isot rapsut hankintalakirikkeestä

iStock

Pirkanmaan hyvinvointialue piti vanhuksia heille tutussa hoitopaikassa ilman kilpailutusta, ja halusi välttää näin vanhusten turhat edestakaiset muuttamiset. Inhimillisesti järkevä ja vanhuspalvelulain mukainen toiminta toi nyt alueelle isot seuraamusmaksut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Markkinaoikeus on määrännyt Pirkanmaan hyvinvointialueelle 500  000 euron seuraamusmaksun julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkomisesta. Asiasta kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue tiedotteessa.

Markkinaoikeuden mukaan hyvinvointialue rikkoi hankintalakia hankkiessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluita ilman kilpailutusta.

Sen mukaan suoraan tehtyjä hankintoja ei ollut perusteltu riittävän yksilöllisesti, eikä kyse ole ollut yksittäistapauksista.

ALUEEN mukaan se hankki alkuvuodesta ikäihmisten ympärivuorokautisia asumispalveluja yksilöhankinnoilla, jotta iäkkäiden ei olisi tarvinnut vaihtaa asumispalvelupaikkaa kilpailutuksen tulosten vuoksi.

Kyseiset hankinnat tehtiin tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana.

Hyvinvointialue kertoo harkitsevansa muutoksen hakemista päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

