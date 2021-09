Hyvinvointialueet tasavertaisuuden takaajiksi

Tulevan vuoden tammikuussa saamme vihdoin yhden eniten aikaa vieneen hankkeen loppuun ja valmiiksi. Tuula Peltonen Keski-Suomen Demarinaiset pj, vicepresident of SIW, Jämsä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja hallinnointia on puitu ja väännetty monen ja monen hallituksen voimin. Yritykset ovat aiemmin likipitäen onnistuneet, mutta kuitenkin kaatuneet ennen toteutumistaan erinäisiin lainsäädännön tai muihin mahdottomuuksiin. Nyt on valmista ja Sanna Marinin hallituksen toimesta voidaan uudistus lopulta laittaa toteutukseen.

Tulevissa vaaleissa valitaan ehdokkaat hyvinvointialueiden valtuustoihin ja tehtäväsarka niissä on merkittävä. Onhan nyt pohdittava uusiksi koko maakunnallinen hallinto sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen suhteen. Jokaisella kunnalla on omat odotuksensa omien palvelujensa toteutumisesta ja uudistumisesta. Hoitotakuut ja muu lainsäädäntö huolehtivat toisesta puolesta. Tehtävä ei tule olemaan helppo ja luottamustehtäviin valittavilta vaaditaan olemassa olevaa vahvaa osaamista sosiaali- ja terveyspalvelujen alalta sekä kunnallishallinnosta.

Miksi sitten pitäisi äänestää näissä vaaleissa? Mitä kuntalaisena hyötyy siitä, että saa haluamansa edustajan aluevaltuustoon ja muihin sitä kautta avautuviin luottamustehtäviin? Vastaus on yksinkertainen. Aina kun demokratia toteutuu, avautuu mahdollisuus vaikuttamiseen. Vaikuttamisella tässä tapauksessa on kysymys oman kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä aina enemmän kuntalaisia paremmin kohtaaviksi ja palveluja tarjoaviksi. Tasavertainen kuntalaisuus koko maakunnassa on hyvinvointialueiden ykköskriteeri palvelujen järjestämisessä. Siihen on koko valtuuston alueella sitouduttava.

On siis syytä pohtia hyvissä ajoin omaa ehdokasta ja vaalien koittaessa jaksettava lähteä suorittamaan kansalaisvelvollisuuttaan. Uudistuksen loppuunsaattamiseksi ja hyvinvointialueiden aloittamisen onnistumiseksi avaimet ovat kuntalaisten eli äänestäjien käsissä.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu Jämsä, kansanedustaja 2007-15, sotelautakunnan pj, aluevaaliehdokas