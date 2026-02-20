Hyvinvointialueiden arki on muuttunut rajusti – ja palvelutarve muuttuu vielä nopeammin

”Ollako vai eikö olla, siitä on nyt kyse”, lausahti William Shakespearen ehkä tunnetuin hahmo. ”Onko ylevämpää kärsiä vai nousta taistelemaan vaikeuksiensa tulvaa vastaan?” Anne Ahonen Aluehallituksen jäsen (sd.), Seinäjoki

Elämä on Hamletin mielessä täynnä kärsimystä: ajan iskuja, sorron vääryyksiä, alentuvaa kohtelua, oikeuden hitautta sekä virkamiesten röyhkeyttä.

Monenlaisia haasteita on myös hyvinvointialueilla, mutta me emme sentään ole niin veitsenterällä kuin Tanskan prinssi koki olevansa. Komedian tai tragedian piirteitä toki arjesta löytyy.

Hyvinvointialueet kilvoittelevat palvelujen muutosten, saatavuuden, tehostamisen ja uudistamisen kimpussa. Muutos on ollut kiihkeä, eikä se ole mennyt kivutta.

Alueiden autonomiaa on rajoitettu, ja valtion talousohjaus vaikeuttaa päätöksentekoa. Päätökset ovat olleet joskus niin vaikeita, että ne ovat jääneet osaksi tekemättä.

Nämä ”ajan iskut” on joskus nieltävä kurkku kirveltäen.

JO VIIME VUONNA jotkut hyvinvointialueet ovat onnistuneet tekemään ylijäämää. Mitä se on tarkoittanut?

Terveysasemia on jouduttu lakkauttamaan, neuvolapalveluja on keskitetty, keskussairaaloiden tarjontaa pienennetty, päivystyksiä ja kiirevastaanottoja lakkautettu ja henkilökuntaa irtisanottu.

Vaikka jatkuvat säästöpaineet pakottavat sopeutustoimiin, täytyy ymmärtää, että leikkaukset on tehtävä niin, että ne ovat perusteltuja myös pitkällä aikavälillä ja tulevaisuuden myllerryksissä.

MUUTOSTARVETTA tuo Suomen haastava ikärakenne. Yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väestö- ja palveluennusteen mukaan jo vuoteen 2027 mennessä ikääntyvien palveluja (kotihoito, yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen hoito) tarvitsevien määrä kasvaa nykyisestä 33 000:lla ihmisellä.

Tarvitsemme siis moninaista yhteistyötä järjestöjen ja kuntien kanssa – sekä uusia toimintatapoja.

Hyvinvointialueemme palvelumuodot muuttuvat ja monipuolistuvat. Asukkaille on luvattu, että eteläpohjalainen ei jää ilman palveluja, ja että muutokset tehdään hallitusti.

Keskustellessa eteläpohjalaisten kanssa ymmärtää, että heidän on vaikea uskoa hallittuun muutokseen.

Paljon tulee kiitosta hyvästä hoidosta, mutta myös pelkoa niiden jatkosta tulevaisuudessa. Jäävätkö kiitokset uhkien varjoon?

Luvattu myös on, että alueellinen yhdenvertaisuus toteutuu sekä palvelujen saatavuudessa että saavuttavuudessa. Reuna-alueiden kuntien asukkaat ovat erityisen huolissaan tämän lupauksen toteutumisesta.

Etelä-Pohjanmaalla syntyvyys pienenee ja väki vähenee. Tarpeenmukaiset palvelut arvioidaan nyt tilastoja ja käyntimääriä tiukasti tutkien.

ALUEVALTUUTETUILLA on vastuu asukkaille siitä, että päätökset tehdään järkevällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Millaiset sotepalvelut ovat vuonna 2040?

Hoitoon päästään ajoissa ja turvaa saadaan riittävästi. Päätökset tulevaisuudesta tehdään tänään siitä, kuinka ollaan ja kuinka ei.

Komediat päättyvät onnellisesti. Uskon onnellisiin loppuihin.

Kirjoittaja on aluehallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu ja terveydenhoitaja Seinäjoelta.