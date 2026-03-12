IEA: Öljymarkkinoilla historian suurin häiriö

Persianlahden öljyntuottajamaat ovat vähentäneet öljyntuotantoaan tuntuvasti Lähi-idän sodan alkamisen jälkeen.

IEA:n mukaan raakaöljyä tuotetaan tällä hetkellä päivässä ainakin kahdeksan miljoonaa barrelia vähemmän kuin normaalisti. Lisäksi muiden öljytuotteiden tuotanto on vähentynyt kahdella miljoonalla barrelilla päivässä.

LAIVALIIKENNE on lähes seisahtunut Hormuzinsalmessa, joka on maailman tärkeimpiä öljynkuljetuksen kauppareittejä. Salmen kautta kulki ennen sotaa viidennes meritse kuljetettavasta öljystä.

Iran sanoi keskiviikkona, ettei se päästä litraakaan öljyä salmen läpi. Wall Street Journalin mukaan Iran olisi kuitenkin itse kuljettanut enemmän öljyä salmen läpi kuin ennen sotaa.