12.3.2026 09:36 ・ Päivitetty: 12.3.2026 10:20

IEA: Öljymarkkinoilla historian suurin häiriö

Fadhel MADHAN / AFP / - / LEHTIKUVA
Savupatsas Iranin iskun jäljiltä Muharraqin öljynjalostamolla Bahrainissa 12. maaliskuuta.

Sota Lähi-idässä on aiheuttanut historian suurimman öljymarkkinoiden häiriön, sanoo Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Persianlahden öljyntuottajamaat ovat vähentäneet öljyntuotantoaan tuntuvasti Lähi-idän sodan alkamisen jälkeen.

IEA:n mukaan raakaöljyä tuotetaan tällä hetkellä päivässä ainakin kahdeksan miljoonaa barrelia vähemmän kuin normaalisti. Lisäksi muiden öljytuotteiden tuotanto on vähentynyt kahdella miljoonalla barrelilla päivässä.

LAIVALIIKENNE on lähes seisahtunut Hormuzinsalmessa, joka on maailman tärkeimpiä öljynkuljetuksen kauppareittejä. Salmen kautta kulki ennen sotaa viidennes meritse kuljetettavasta öljystä.

Iran sanoi keskiviikkona, ettei se päästä litraakaan öljyä salmen läpi. Wall Street Journalin mukaan Iran olisi kuitenkin itse kuljettanut enemmän öljyä salmen läpi kuin ennen sotaa.

Salmen alueella on sodan alkamisen jälkeen isketty tai yritetty iskeä lukuisiin öljytankkereihin.

Öljyn hinta on samalla ponnahtanut korkealle. IEA kertoi keskiviikkona, että järjestön jäsenmaat olivat päättäneet vapauttaa markkinoille 400 miljoonaa barrelia öljytuotteita strategisista varannoistaan markkinoiden vakauttamiseksi.

