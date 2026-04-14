14.4.2026 06:52 ・ Päivitetty: 14.4.2026 06:52

IEA povaa energiakriisin syvenevän huhtikuussa

JUSTIN TALLIS / POOL / - AFP / LEHTIKUVA
Fatih Birol Lontoossa huhtikuussa 2025.

Huhtikuusta voi tulla maaliskuutakin rankempi energiamarkkinoilla ja taloudessa Lähi-idän sodan takia, sanoi Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtaja Fatih Birol maanantaina.

Maailma on Birolin mukaan suuren haasteen edessä energiaturvallisuuden osalta eikä mikään maa ole ongelmalle immuuni.

Birolin mukaan maaliskuussa Lähi-idän alueelta rahdattu materiaali lastattiin ennen sodan alkua. Huhtikuun aikana alueelta ei puolestaan ole lastattu mitään, energiajärjestön johtaja sanoi.

- Mitä pidempi häiriö on, sitä vakavammaksi ongelma tulee, Birol sanoi toimittajille.

BIROL kommentoi asiaa tavattuaan Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin edustajia.

Sota Lähi-idässä on ravistellut markkinoita voimakkaasti, ja öljyn hinnassa on nähty viime viikkoina kovia hintapiikkejä.

