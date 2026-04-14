14.4.2026 09:18 ・ Päivitetty: 14.4.2026 09:18
IEA: Venäjän öljykassa kilisee Lähi-idän sodan vuoksi
Venäjä lähes kaksinkertaisti öljytulonsa maaliskuussa, Kansainvälinen energiajärjestö IEA kertoi tiistaina.
Maa tienasi raakaöljyllä maaliskuussa 19 miljardia dollaria. Öljyä Venäjä vei yli seitsemän miljoonaa barrelia päivässä, kun helmikuussa päivittäinen määrä oli vain 320 000 barrelia.
Yhdysvallat höllensi joitakin Venäjän öljynviennin pakotteita, jotta Iranin sodan aikaansaamaa energiahintojen nousua saataisiin hillittyä.
ÖLJYN hinta on laskenut ja osakkeiden hinta noussut, kun markkinoilla elätellään toivoa Iranin sodan päättymisestä.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iran haluaa neuvotella siitä huolimatta, että Yhdysvaltain asevoimat aloitti eilen Iranin satamien saarron. Trumpin lausunto on antanut toivoa neuvotteluiden etenemisestä.
Pohjois-Amerikan WTI-laadun sekä Brent-laadun barrelihinnat laskivat tiistaina alle sataan dollariin barrelilta. Juuri ennen sodan alkua Brentin hinta oli noin 70 dollarissa barrelilta.
IEA:N mukaan raakaöljyn kysyntä putoaa huhti-kesäkuussa todennäköisesti eniten sen jälkeen, kun koronapandemia iski maailmantalouteen. IEA:n mukaan korkeat öljyn hinnat pakottavat monet valtiot ja teollisuudenalat vähentämään öljyn käyttöä.
Euroopan pörssit puolestaan avautuivat tiistaina nousuun ja Aasian pörssit sulkeutuivat plussalla. Japanissa Tokion Nikkei-indeksi sulkeutui 2,4 prosentin nousussa.
Myös Helsingin pörssi avautui tiistaina alle prosentin nousuun.
