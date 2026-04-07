Talous
7.4.2026 11:38 ・ Päivitetty: 7.4.2026 11:38
IEA:sta raju arvio energiakriisistä
Lähi-idän sodan aiheuttama energiakriisi on jo pahempi kuin vuosina 1973, 1979 ja 2022 nähdyt kriisit yhteensä, sanoo Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtaja Fatih Birol.
Hän kommentoi asiaa ranskalaisen Figaro–lehden haastattelussa.
Birolin mukaan maailma ole koskaan aiemmin kohdannut yhtä laajoja energiantoimitusten häiriöitä kuin nyt. Hänen mukaansa ainoa todellinen keino kriisin lievittämiseen olisi Hormuzinsalmen avaaminen.
Iran on seisauttanut meriliikenteen salmessa lähes täysin sen jälkeen, kun sota alkoi.
Suomessa Birolin haastattelusta uutisoi aiemmin Yle.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.