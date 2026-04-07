Talous

7.4.2026 11:38 ・ Päivitetty: 7.4.2026 11:38

IEA:sta raju arvio energiakriisistä

LEHTIKUVA / AFP
IEA:n johtaja Fatih Birol Pariisissa helmikuussa 2024.

Lähi-idän sodan aiheuttama energiakriisi on jo pahempi kuin vuosina 1973, 1979 ja 2022 nähdyt kriisit yhteensä, sanoo Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtaja Fatih Birol.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän kommentoi asiaa ranskalaisen Figarolehden haastattelussa.

Birolin mukaan maailma ole koskaan aiemmin kohdannut yhtä laajoja energiantoimitusten häiriöitä kuin nyt. Hänen mukaansa ainoa todellinen keino kriisin lievittämiseen olisi Hormuzinsalmen avaaminen.

Iran on seisauttanut meriliikenteen salmessa lähes täysin sen jälkeen, kun sota alkoi.

Suomessa Birolin haastattelusta uutisoi aiemmin Yle.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

