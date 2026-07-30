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Ulkomaat

30.7.2026 06:12 ・ Päivitetty: 30.7.2026 06:12

Ihmiskaupan vastainen päivä nostaa esiin verkkohuijauksiin pakotetut uhrit

iStock

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Työpaikan sijaan uhrit päätyvät suljettuihin keskuksiin laatimaan esimerkiksi romanssihuijauksia tai kryptovaluuttahuijauksia.

YK:n huume- ja rikosjärjestön mukaan yleisin ihmiskaupan muoto on pakkotyö. Toiseksi yleisin on seksuaalinen hyväksikäyttö.

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