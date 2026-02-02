Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.2.2026 16:31 ・ Päivitetty: 2.2.2026 16:31

Ihmisoikeusjärjestö: Iranin hallinnon tiedot mielenosoituksissa kuolleiden määrästä ovat puutteellisia

LEHTIKUVA / AFP / ATTA KENARE

Ihmisoikeusjärjestö HRANA:n mukaan Iranin mielenosoituksissa kuoli yli 6 800 ihmistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvalloissa toimiva järjestö kertoi sunnuntaina, että sen vahvistamien lukujen mukaan valtaosa kuolleista oli mielenosoittajia.

Iranin hallinnon mukaan mielenosoituksissa olisi kuollut noin 3 100 ihmistä. HRANA:n mukaan hallinnon ilmoittamat tiedot kuolleista ovat puutteellisia.

Joulukuussa alkaneiden mielenilmausten huippu nähtiin ennen tammikuun puoliväliä.

Iranilaisen Fars-median mukaan maan presidentti Masoud Pezeshkian on määrännyt ydinneuvottelujen aloittamisesta Yhdysvaltojen kanssa.

Maan ulkoministeriö kertoi maanantaina, että valmistelut neuvotteluiden toteuttamistavasta pyritään saamaan valmiiksi lähipäivinä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Irania mahdollisilla iskuilla ja vaatinut neuvotteluja muun muassa Iranin ydinohjelmasta.

