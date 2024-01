Ihmisten perustarpeilla rikastuminen ei kuulu oikeudenmukaiseen ja sivistyneeseen yhteiskuntaan

Tiesitkös, että sinullakin on oikeus onnistua? Vaikka nykyhallitus ei sinua arvostakaan ja kasaa tiellesi esteitä minkä kerkeää, on maailmassa edelleen suuri joukko ihmisiä ja yhdistyksiä, jotka haluavat sinun onnistuvan. Sini Karjalainen JHL:n aluetoiminnan asiantuntija

On suorastaan huvittavaa, miten menestystä ihmisarvon mittarina käyttävä ja yksilön vapautta juhlapuheissa toitottava hallitus todellisuudessa toimii päinvastoin. On törkeää, miten hallitus demokratiaa hyväksikäyttäen heikentää sinun ja minun aitoja osallistumismahdollisuuksia yhteiskuntaan ja moukaroi rikki kansanvallan instituutioita kuin niitä halveksien.

Vai mitä pitäisi ajatella siitä, että hallituspuolueet ennen vaaleja lupasivat kuun taivaalta ja pari planeettaakin, mutta tipauttivat vaalien jälkeen maan päälle syöden lähes jokaisen lupauksensa ja vain tuhahtelivat kansalle, joka heidän höpöpuheitaan meni uskomaan?

Tai siitä, että hallitus uhkaa jättää isommat hartiat antaneen soteuudistuksen torsoksi jättäen sotealueet ilman riittävää rahoitusta, jolloin oikeus saada apua silloin kuin sitä tarvitsee ei toteudu?

Tai siitä, että koulutuksesta leikataan, jolloin tukea tarvitsevat jäävät ilman ja lapsien pahoinvointiin ei onnistuta puuttumaan? Puhumattakaan siitä, kun lapsiperheitä häädetään kodeistaan asumistuen hurjien leikkausten myötä?

Nyt ei kuitenkaan ole oikea aika ripotella tuhkaa päälleen.

KOSKA julkisen sektorin alasajo on oikeistolaisten pitkän tähtäimen tavoitteena, aikoo hallitus yllä lueteltujen ja muiden kurjistustensa lisäksi heikentää julkisten palvelujen työntekijöiden oikeutta onnistua neuvottelemaan kunnolliset palkankorotukset ja muut työehdot.

Hallitus toimii näin, jotta voisi betonoida julkisen sektorin työntekijät ikuiseen palkkakuoppaan, jotta ihmiset eivät onnistuisi tulemaan palkallaan toimeen, jolloin ihmiset eivät sinne töihin voisi hakeutua, jolloin julkinen ei palveluja pystyisi tuottamaan, jolloin olisi arvatenkin heidän mukaansa olisi perusteltua yksityistää niin neuvolat, kirjastot kuin leikkaushoidotkin.

Ihmisten perustarpeilla rikastuminen ei kuulu oikeudenmukaiseen ja sivistyneeseen yhteiskuntaan. On ymmärrettävää, että tämä oikeiston halu rikkoa meidän luottamustamme toisiimme ja heikentää yhteiskunnan tukiverkkoa aiheuttaa pelkoa, turhautumista ja lamaantumista.

Nyt ei kuitenkaan ole oikea aika ripotella tuhkaa päälleen tai alistua siihen, ettei hallitus arvosta meidän työtämme. Nyt on juuri se hetki, kun meidän jokaisen oikeutta onnistua, osoittaa mieltä ja saada apua sitä tarvitessamme on puolustettava.

Me tarvitsemme oikeuden poliittisiin lakkoihin, jotta valheellisilla vaalipuheilla valtaan noussutta hallitusta voi meistä jokainen demokraattisesti vastustaa ja me tarvitsemme mahdollisuuden tukilakkoihin, jotta meillä jokaisella säilyisi oikeus onnistua, myös palkkaneuvotteluissa.

Meitä, jotka haluavat sinun onnistuvan, haluavat sinulle hyvää ja välittävät ihmisoikeuksistasi on paljon. On aika koota voimamme ja kertoa hallitukselle, että me olemme jokainen tärkeitä ja arvokkaita ja meillä on oikeus niin hyvään työelämään kuin tukiverkkoonkin.

