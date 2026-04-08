8.4.2026 13:27 ・ Päivitetty: 8.4.2026 13:52
IL: Kaisa Juuso palaa eduskuntaan vasta syksyllä
Sosiaali- ja terveysministerin salkusta luopuneen Kaisa Juuson (ps.) poissaolo eduskunnasta venyy syksyyn. Iltalehti kertoi asiasta keskiviikkona.
Lehden mukaan Juuso on ilmoittanut olevansa henkilökohtaisen syyn vuoksi poissa eduskuntatyöstä kesäkuun loppuun saakka.
Juuso ei siis ole palaamassa eduskuntatyöhön ennen syysistuntokautta.
Juuso erosi ministerin tehtävästään helmikuussa ja kertoi jäävänsä sairauslomalle. Samassa yhteydessä hän sanoi, että työ oli ollut todella raskasta.
Juuso aloitti sosiaali- ja terveysministerinä Petteri Orpon (kok.) hallituksessa kesällä 2023. Hän jäi sairauslomalle myös runsas vuosi sitten.
Viime syksynä Juuso oli otsikoissa palkattuaan poikansa eduskunta-avustajakseen. Juuson vierailusta Lapissa nousi kohu, kun hän puolusti yleisötilaisuudessa kovasanaisesti itseään.
Juuson seuraajaksi sosiaali- ja terveysministeriksi nimitettiin Wille Rydman (ps.).
