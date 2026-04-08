Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.4.2026 13:27 ・ Päivitetty: 8.4.2026 13:52

IL: Kaisa Juuso palaa eduskuntaan vasta syksyllä

Pirjo Tuominen / Compic / Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministerin salkusta luopuneen Kaisa Juuson (ps.) poissaolo eduskunnasta venyy syksyyn. Iltalehti kertoi asiasta keskiviikkona.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lehden mukaan Juuso on ilmoittanut olevansa henkilökohtaisen syyn vuoksi poissa eduskuntatyöstä kesäkuun loppuun saakka.

Juuso ei siis ole palaamassa eduskuntatyöhön ennen syysistuntokautta.

Juuso erosi ministerin tehtävästään helmikuussa ja kertoi jäävänsä sairauslomalle. Samassa yhteydessä hän sanoi, että työ oli ollut todella raskasta.

Juuso aloitti sosiaali- ja terveysministerinä Petteri Orpon (kok.) hallituksessa kesällä 2023. Hän jäi sairauslomalle myös runsas vuosi sitten.

Viime syksynä Juuso oli otsikoissa palkattuaan poikansa eduskunta-avustajakseen. Juuson vierailusta Lapissa nousi kohu, kun hän puolusti yleisötilaisuudessa kovasanaisesti itseään.

Juuson seuraajaksi sosiaali- ja terveysministeriksi nimitettiin Wille Rydman (ps.).

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU