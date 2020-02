IL: Nygård ahdisteli Souria – HS: Miljardööriä vastaan on esitetty joukoittain syytöksiä tyttöjen ja naisten raiskaamisesta

Taiteilija Katariina Souri kertoo Iltalehdessä, että suomalais-kanadalainen vaatemiljardööri Peter Nygård on ahdistellut häntä Bahamasaarilla sijaitsevalla Nygård Cay -huvilalla. Seksuaalinen painostus tapahtui 1990-luvulla sen jälkeen, kun Souri, silloinen Kärkkäinen, oli esiintynyt Playboy-lehdessä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa Nygård ei yrittänyt raiskata häntä, mutta hän koki kovaa seksuaalista painostusta ja törkeää kielenkäyttöä.

Helsingin Sanomat kertoo puolestaan, että Nygårdia vastaan on esitetty joukoittain syytöksiä tyttöjen ja naisten raiskaamisesta. Häntä vastaan on nostettu siviilioikeudellinen ryhmäkanne New Yorkissa.

Nygårdin asianajaja on kiistänyt syytökset ja sanonut niiden olevan ”täysin vääriä ja vailla pohjaa”.

Joukkokanteen mukaan kuusi Nygårdin uhreista oli alaikäisiä 14-15-vuotiaita tyttöjä tapahtumahetkellä.

Nygård Cayn tapahtumista on kerrottu aiemmin yhdysvaltalaisessa mediassa.