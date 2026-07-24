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Kotimaa

24.7.2026 05:16 ・ Päivitetty: 24.7.2026 05:16

Ilmailua ja merenkulkua rajoitettiin Itäisellä Suomenlahdella – tästä oli kyse

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA / STR

Itäisellä Suomenlahdella otettiin perjantaina käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue otettiin voimaan aamuyöllä ennen kolmea ja rajoitukset purettiin hieman ennen seitsemää aamulla.

Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan vuoksi.

Rajoituksien tavoitteena oli Puolustusvoimien mukaan turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella.

Ukrainalaiset droonit iskivät varhain perjantaiaamuna Pietarin lähistöllä sijaitsevaan varastoon. Paikallismedian mukaan iskut kohdistuivat venäläisen verkkokauppajätti Wildberriesin varastoihin.

Ukrainan iskut ovat osuneet useisiin Wildberriesin kohteisiin. Ukraina on viime viikkoina lisännyt drooni-iskujaan Venäjän energia-, sotilas- ja logistiikkakohteisiin.

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