Ilmanlaatu on heikentynyt laajoilla alueilla – taustalla pienhiukkaset, katu- ja siitepöly

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmanlaatu on ollut Suomessa monin paikoin välttävä tällä viikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Erityisesti pienhiukkasten pitoisuudet ovat tällä hetkellä korkeita. Ilmatieteen laitoksen mukaan keskiviikkona mitattiin tämän vuoden korkeimmat pienhiukkaspitoisuudet Suomessa.

- Meillä on nyt monta samanaikaista ilmiötä käynnissä: Keski-Euroopasta kulkeutuu Suomeen pienhiukkasia, ja se vaikuttaa eniten heikentyneeseen ilmanlaatuun. Lisäksi katupölykausi on käynnistymässä, ja siitepölyjäkin kulkeutuu jo Suomeen, sanoo tiedotteessa tutkija Katriina Kyllönen Ilmatieteen laitokselta.

Tilanteen odotetaan pienhiukkasten osalta kuitenkin paranevan torstain jälkeen. Lähipäivinä voi kuitenkin esiintyä alueellisesti kohonneita pienhiukkaspitoisuuksia, Ilmatieteen laitos kertoi torstaina.

Katupölykausi on vasta alkamassa, joten tulevat sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi pölyn muodostumiseen. Poutainen, kuiva ja tuulinen sää pahentaa katupölytilannetta, ja sateet puolestaan puhdistavat ilmaa tehokkaasti.

Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan etelämpää Euroopasta kulkeutuu koko maahan lepän siitepölyä ja sen määrät voivat nousta korkeiksi maan etelä- ja keskiosissa. Lisäksi pähkinäpensaan siitepölyä saattaa kulkeutua maan etelä- ja keskiosiin.

Heikentynyt ilmanlaatu voi aiheuttaa terveyshaittoja etenkin ilmansaasteille herkille ihmisille.

ILMATIETEEN laitoksen sääennusteen mukaan suuressa osassa maata sataa torstaina vettä tai tihkua, Lapissa myös lunta.

Perjantaina tuuli yltyy, ja perjantaina iltapäivällä puuskat voivat yltyä jopa myrskypuuskiksi maan länsi- ja lounaisosassa, erityisesti Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Myös läntisillä merialueilla lounaistuuli nousee myrskylukemiin tai lähelle niitä.

Puuskien ennustetaan heikkenevän perjantai-iltaa kohden auringon laskettua. Myöhäisillaksi voimakkaimman tuulen alue siirtyy Pohjois-Suomeen, missä kovimmat puuskat osuvat Lapin lounaisosaan. Lauantaiaamupäivään mennessä puuskat hiipuvat myös Lapissa.

Matalapaine tuo mukanaan sateita Pohjanmaalle ja siitä pohjoiseen sekä Lappiin. Osa sateista tulee Keski- ja Pohjois-Lapissa myös lumena, mikä heikentää ajokeliä.

Lauantaina erityisesti Varsinais-Suomesta koilliseen kohti Kainuuta ulottuvalla alueella on odotettavissa vesisateita. Sateita yltää todennäköisesti myös Uudenmaan länsiosaan. Sunnuntaina sateet painottuvat todennäköisesti länteen ja pohjoiseen.

Poutaisimmat alueet ovat viikonloppuna idässä, missä aurinkoisimmilla alueilla lämpötila kohonnee kymmenen asteen tuntumaan.