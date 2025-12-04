Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.12.2025 13:20 ・ Päivitetty: 4.12.2025 13:20

Ilmari Nurminen Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajaksi

Anna-Liisa Blomberg
Tampereen pormestari Ilmari Nurminen (sd.).

Tampereen pormestari Ilmari Nurminen (sd.) on valittu johtamaan Kuntaliiton hallitusta. Kuntaliiton valtuuskunta valitsi Nurmisen kokouksessaan torstaina samalla, kun Kuntaliitolle valittiin uusi hallitus.

Demokraatti

Demokraatti

– Suomi on keskellä historiallisen nopeaa väestönmurrosta. Tarvitsemme kuntaperusteisen järjestelmän uudistuksen, jossa laadukkaat palvelut, kansalaisten yhdenvertaisuus ja rahoitusjärjestelmän kestävyys ovat tasapainossa. Yhtälöä ratkomaan tarvitaan kaikkia puolueita ja parlamentaarista työtä yli hallituskausien, Nurminen toteaa Kuntaliiton tiedotteessa.

Nurmisen mukaan parlamentaarinen työ tulee käynnistää mahdollisimman nopeasti.

Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Henrik Vuornos (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.).

