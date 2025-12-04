Ilmari Nurminen Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajaksi

Tampereen pormestari Ilmari Nurminen (sd.) on valittu johtamaan Kuntaliiton hallitusta. Kuntaliiton valtuuskunta valitsi Nurmisen kokouksessaan torstaina samalla, kun Kuntaliitolle valittiin uusi hallitus. Demokraatti Demokraatti

– Suomi on keskellä historiallisen nopeaa väestönmurrosta. Tarvitsemme kuntaperusteisen järjestelmän uudistuksen, jossa laadukkaat palvelut, kansalaisten yhdenvertaisuus ja rahoitusjärjestelmän kestävyys ovat tasapainossa. Yhtälöä ratkomaan tarvitaan kaikkia puolueita ja parlamentaarista työtä yli hallituskausien, Nurminen toteaa Kuntaliiton tiedotteessa.

Nurmisen mukaan parlamentaarinen työ tulee käynnistää mahdollisimman nopeasti.

Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Henrik Vuornos (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.).