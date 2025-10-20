Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.10.2025 05:23 ・ Päivitetty: 20.10.2025 05:23

Ilmastopaneeli: Metsien hakkuita pitää vähentää

Nora Vilva

Metsän hakkuiden vähentäminen on keskeisin keino, jos Suomen hiilinielut halutaan tavoitteiden mukaisiksi, toteaa Suomen ilmastopaneeli.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ilmastopaneeli esittää tuoreissa politiikkasuosituksissaan, että metsälakiin tulisi kirjata velvoitteita sellaisiin metsänhoidon toimiin, jotka edistävät hakkuumäärien maltillistumista ja hiilinielun vahvistamista.

Ilmastopaneeli listaa myös joukon muita suosituksia. Esimerkiksi typpilannoitusta tulisi maataloudessa vähentää.

Ilmastolain mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tulisi olla tasapainossa vuoteen 2035 mennessä.

KIRJAUDU