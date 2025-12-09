Tiede ja teknologia
9.12.2025 06:00 ・ Päivitetty: 9.12.2025 06:20
Ilmatieteen laitos: sään lämpeneminen näkyi maailmallakin
Marraskuu oli Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian kolmanneksi lämpimin maailmanlaajuisesti, kertoo Ilmatieteen laitos. Suomessa koettiin melkoisia lämpötilavaihteluita maan eri osissa.
Marraskuun maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 14,02 astetta. Se on 0,65 astetta enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden eli vuosien 1991-2020 keskimääräinen lämpötila marraskuussa.
- Ensimmäistä kertaa näyttää siltä, että kolmen peräkkäisen vuoden, 2023, 2024 ja 2025, keskilämpötila on yli 1,5 astetta korkeampi verrattuna esiteolliseen aikaan. Tämä kertoo lämpenemisen jatkuneen nopeasti, kertoo ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta Ilmatieteen laitokselta tiedotteessa.
ERITYISEN SUURIA lämpötilapoikkeamia mitattiin Pohjois-Kanadassa ja Jäämeren alueella. Euroopassa marraskuu oli mittaushistorian viidenneksi lämpimin.
Lämpimintä oli Itä-Euroopassa, Venäjällä, Balkanilla ja Turkissa, kun taas Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa oli tavanomaista viileämpää.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan marraskuun keskilämpötila vaihteli Suomessa lounaissaariston noin +6 asteesta Käsivarren Lapin noin ‒11 asteeseen.
Lapissa keskilämpötila oli tavanomaista kylmempi, pääosin 2-3 astetta vertailukauden 1991-2020 keskiarvon alapuolella. Muualla maassa keskilämpötila oli 1-3 astetta tavanomaista korkeampi.
KULUVA VUOSI oli Copernicus-ilmastopalvelun mukaan kuluva vuosi on tällä hetkellä jaetulla toisella sijalla vuoden 2023 kanssa mittaushistorian lämpimimpänä vuotena. Viime vuosi oli mittaushistorian lämpimin.
Marraskuu oli 1,54 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan eli vuosien 1850-1900 keskiarvo.
- Nämä virstanpylväät heijastavat ilmastonmuutoksen nopeutumista, ja ainoa tapa estää lämpötiloja nousemasta on kasvihuonekaasupäästöjen nopea vähentäminen, Copernicus-palvelun strateginen johtaja Samantha Burgess sanoo tiedotteessa.
Ilmatieteen laitoksen mukaan marraskuun keskimääräinen maailmanlaajuinen meriveden pintalämpötila oli 20,42 astetta, mikä on mittaushistorian neljänneksi korkein arvo marraskuulta.
Arktisen merijään laajuus oli marraskuussa 12 prosenttia tavanomaista pienempi, mikä on mittaushistorian toiseksi pienin marraskuun arvo.
