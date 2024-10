“Ilokseni olen pannut merkille” – Keskustan Kaikkonen omi johtajuuden vientimallikritiikistä

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen flirttaili välikysymysten mahdollisuudella tiistaina eduskunnassa järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Simo Alastalo Demokraatti

Kaikkonen oli kutsunut median eduskunnan Valtiosaliin kertomatta etukäteen tapaamisen syytä. Lopulta asia osoittautui kolmihaaraiseksi.

Kaikkonen nosti esiin huolensa sote-lähipalveluiden ja hyvinvointialueiden tilanteesta, hallituksen sekavasta ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjasta ja lakiin betonoitavasta vientivetoisesta palkamallista, jossa keskusta on kiilannut palkansaajien asiaa ajavan vasemmisto-opposition kylkeen.

Kaikkonen on viime aikoina pitänyt innokkaasti esillä palkansaajien asiaa.

LÄHIPALVELUT ja vientimalli vaikuttivat Kaikkosen puheiden perusteella kysymyksiltä, joissa keskusta saattaisi olla tarvittaessa valmis välikysymykseen. SDP on vientimallista jo välikysymystä puuhaamassa.

– Esitin muutama viikko sitten, että hallitus toisi pääministerin ilmoituksen suomalaisten lähipalveluiden tilanteesta ja hyvinvointialueiden tilanteesta eduskuntaan, Kaikkonen sanoi.

– Toistan tämän vetoomuksen hallituksen suuntaan. Tuokaa tämä iso asia eduskunnan käsittelyyn. Voimme vielä hetken aikaa odottaa, mutta jos sitä ei muutoin kuulu, niin tulemme todennäköisesti käyttämään muita keinoja mitä oppositiolla on saada asiaa eduskunnan käsittelyyn. Myös välikysymys on yksi vaihtoehto.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tilannetta Kaikkonen nimitti erittäin vakavaksi. Synkkä Ukrainan sota jatkuu ja Lähi-idän tilanne on mennyt entistä vaikempaan ahdinkoon.

– On tärkeää, että Suomella on yhtenäinen linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tässä on kaksi isompaa esimerkkiä, joissa on syntynyt sekavuutta. Lähi-idän politiikasta näyttää olevan epäselvyyttä. Linja näyttää olevan eri riippuen siitä miltä ministeriltä tai hallituspuolueelta kantaa kysyy. Myös kysymys Suomen Ukraina-tuesta on epäselvä. Ministeri Tavio (ps.) on toiminut omalla tavallaan. Toisaalta pääministerin ja presidentin viestit Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjasta ovat toisentyyppisiä. Näihin asioihin pitää kertakaikkiaan saada selvyys, Kaikkonen jyrisi.

KAIKKOSEN mukaan on täysin välttämätöntä, että tasavallan presidentti ja hallitus kokoontuvat mahdollisimman pian tp-utvaan ja istuvat siellä niin kauan, että yhteinen linja löytyy.

– Tämän täytyy tapahtua kyllä aivan lähipäivinä.

Tp-utvan kokousten tarkkoja aikatauluja ei kerrota etukäteen julkisuuteen, mutta Kaikkosen toive oli ennakkotietojen mukaan toteutumassa tällä viikolla jo ennen toiveen esittämistä.

Ulkopoliittinen yhtenäisyys edellyttää Kaikkosen mukaan paitsi tp-utvan käsittelyä myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) ulostuloa.

– On välttämätöntä, että keskeiset linjat käydään etukäteen läpi tp-utvassa, jonka jälkeen yhteisen linjan mukaisesti toimitaan.

– Kun tässä tämä epäselvyys on, niin katson, että viime kädessä pääministerillä on vastuu siitä, että tämä linja myös kirkastuu. Odotan kyllä todella, että tämä ei montaa päivää vello ja kellu vaan pääministeri tp-utvan jälkeen kertoo, että meillä on nyt yhteinen näkemys näistä asioista ja kertoo mikä se näkemys on.

LOPUKSI Kaikkonen pureutui valtioneuvoston listalla luultavasti jo tulevana torstaina olevaan vientivetoiseen palkkamalliin.

– Olen käyttänyt tästä aiheesta useampia kriittisiä puheenvuoroja viime kuukausien aikana. Jos vientivetoinen palkkamalli on sen henkinen, mitä hallitusohjelmaan on kirjattu, se ei ole reilu tavallisen työtätekevän suomalaisen näkökulmasta, Kaikkonen sanoi ja listasi perään ammatteja opettajista, hoitoalaan, siivoukseen, poliiseihin ja sotilaisiin.

– Ei voi olla niin, että vientialat joka tilanteessa johtavat.

– Keskusta suhtautuu tähän kriittisesti ja ilokseni olen pannut merkille, että nyt muutkin oppositioryhmät ovat heränneet tähän aiheeseen ja SDP ja muutkin ovat aktivoituneet tässä asiassa.

SEURASI tiedotustilaisuuden toinen välikysymysuhkaus. Tällä kertaa kyse on SDP:n kaavailemaan välikysymykseen liittymisestä.

– Parasta, että hallitus vetäisi tämän esityksensä takaisin. Jos ei vedä, niin kyllä varmasti tässä talossa asiasta sitten nousee iso vääntö.

– Pidän hyvin mahdollisena, varmaan todennäköisenäkin, että tässä voisi syntyä oppositiopuolueiden välistä yhteistyötä. Tämä on sen verran iso kysymys ja kohtuuton tavallisen työtätekevän suomalaisen näkökulmasta.