Iltalehti: Ex-kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden lakkauttamisesta miljoonien säästöt

Entisille kansanedustajille maksettujen sopeutumiseläkkeiden lakkauttaminen on säästänyt miljoonia euroja, käy ilmi Iltalehden selvityksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sopeutumiseläkkeitä meni työeläkevakuuttaja Kevan mukaan maksuun keskimäärin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2007-2018. Etuus muutettiin sopeutumisrahaksi vuonna 2019. Sen jälkeen etuutta on mennyt maksuun vuosina 2019-2024 keskimäärin 500 000 euroa vähemmän vuodessa, lehti kertoo.

Sopeutumiseläkettä oli mahdollista saada vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka. Nyt ennen eläkkeellesiirtymisikää pois jäänyt kansanedustaja voi saada sopeutumisrahaa, jos hän ei työllisty edustajantyön jälkeen.

Edustajilla on oikeus sopeutumisrahaan 1-3 vuoden ajan. Poikkeuksena ovat 59 vuotta täyttäneet edustajat, jotka voivat saada sopeutumisrahaa 65 vuoden ikään asti.