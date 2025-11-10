Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.11.2025 08:11 ・ Päivitetty: 10.11.2025 08:21

Iltalehti: Ex-kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden lakkauttamisesta miljoonien säästöt

Arja Jokiaho

Entisille kansanedustajille maksettujen sopeutumiseläkkeiden lakkauttaminen on säästänyt miljoonia euroja, käy ilmi Iltalehden selvityksestä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sopeutumiseläkkeitä meni työeläkevakuuttaja Kevan mukaan maksuun keskimäärin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2007-2018. Etuus muutettiin sopeutumisrahaksi vuonna 2019. Sen jälkeen etuutta on mennyt maksuun vuosina 2019-2024 keskimäärin 500  000 euroa vähemmän vuodessa, lehti kertoo.

Sopeutumiseläkettä oli mahdollista saada vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka. Nyt ennen eläkkeellesiirtymisikää pois jäänyt kansanedustaja voi saada sopeutumisrahaa, jos hän ei työllisty edustajantyön jälkeen.

Edustajilla on oikeus sopeutumisrahaan 1-3 vuoden ajan. Poikkeuksena ovat 59 vuotta täyttäneet edustajat, jotka voivat saada sopeutumisrahaa 65 vuoden ikään asti.

Uutista täydennetty klo 10.20.

Toimituksen valinnat

