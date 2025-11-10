Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

10.11.2025 13:45 ・ Päivitetty: 10.11.2025 14:24

IMF: Suomen julkisen talouden tila on heikentynyt merkittävästi – vuotuinen sopeutustarve noin 1,5 miljardia

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi, että Suomen talouden toipuminen taantumasta on ollut hidasta. Kasvun odotetaan nopeutuvan ensi vuonna.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen bkt:n arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Inflaation arvioidaan pysyvän keskipitkällä aikavälillä kahdessa prosentissa.

IMF toteaa, että Suomen julkisen talouden tila on heikentynyt merkittävästi. Se katsoo, että julkisen talouden sopeutustoimia on lisättävä, jotta julkinen velka saadaan laskusuuntaan.

IMF:n mukaan julkista taloutta olisi pyrittävä vakauttamaan vuosittain 0,5 prosenttia suhteessa bkt:hen, kunnes julkinen velka alkaa supistua. Tämä tarkoittaa noin 1,5 miljardia euroa vuodessa.

IMF julkaisi maanantaina lausunnon Suomen taloudesta. Se antaa säännöllisesti arvioita kaikista jäsenmaistaan osana maaseurantaansa. Suomea koskeva maaraportti julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin.

IMF:n Suomessa vieraillutta valtuuskuntaa johtanut Alex Pienkowski huomautti tiedotustilaisuudessa, että viime vuosina IMF, Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö ovat kaikki olleet liian optimistisia Suomen talouskasvun suhteen.

-  Suomen talous on ollut suuremmissa vaikeuksissa kuin olimme odottaneet, hän sanoi.

IMF kiittelee lausunnossaan viimeaikaisia työmarkkinauudistuksia, mutta peräänkuuluttaa lisätoimia työvoiman tarjonnan lisäämiseksi.

Tuottavuuden kasvun vuoksi esitetään yritysten kasvun esteiden vähentämistä.

Suomen pankkijärjestelmä on IMF:n mukaan edelleen kriisinkestävä. Siinä nähdään kuitenkin haavoittuvuuksia, joita aiheuttavat muun muassa kiinteistömarkkinoiden ja rahoitussektorin heikkous, kotitalouksien suuri velkaantuneisuus sekä pankkien merkittävät rajat ylittävät kytkökset.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) sanoo pitävänsä IMF:n arviota sopeutustarpeesta oikeansuuntaisena.

-  IMF:n arvio sopeutuksen mittaluokasta on samaa luokkaa kuin valtiovarainministeriö on arvioinut finanssipoliittisen sääntelyn uudistuksessa. Meillä on vielä edessä vaikein työ: päätökset uusista sopeutuksista. Urakka vaatii vähintään kaksi vaalikautta, Purra sanoo tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että vaikka sopeutustarve on joka tapauksessa huomattava, sen ratkaisee lopulta tulevien vuosien talouskasvu.

-  Olen itse pitänyt perusteltuna 10 miljardin sopeutustarvetta seuraavalle hallituskaudelle, Purra sanoo.

Uutista täydennetty klo 16.24 Pienkowskin ja Purran kommentein.

