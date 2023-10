Inflaatio hidastunut – ruoan hinta nousi edelliskuuta maltillisemmin

Suomessa kuluttajahintojen nousu on rauhoittunut kuluvan vuoden aikana merkittävästi, ja tämä suotuisa kehitys näyttäisi jatkuneen syksyn mittaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukainen inflaatio hidastui lokakuussa 2,4 prosenttiin. Syyskuussa vastaava luku oli 3,0 prosenttia.

Ruoan hinnannousu oli hieman maltillisempaa kuin edelliskuussa. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat lokakuussa keskimäärin 3,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Vielä tammikuussa ruoan hinta oli kallistunut noin kahdeksan prosentin vuosivauhtia.

Eniten hinnat laskivat vuoden takaiseen nähden terveysalan hyödykkeiden pääryhmässä, jossa laskua kirjattiin lokakuussa runsaat kaksi prosenttia. Rivakinta hintojen nousu oli kulttuurin ja vapaa-ajan hyödykkeissä, joiden hinnat kallistuivat keskimäärin seitsemän prosenttia vuoden takaisesta.

KUNTARAHOITUKSEN pääekonomisti Timo Vesala kommentoi, että Suomessa koronnostot ovat purreet etupainotteisesti ja inflaatio on taittunut muuta euroaluetta nopeammin.

- Valitettavasti myös talous koukkaa syvemmältä, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana muun muassa asuntolainojen korkoja. Se on keskeinen syy siihen, että yhdenmukaistettu inflaatiovauhti on nyt selvästi hitaampi kuin Suomen kansallinen inflaatio, jossa on huomioitu myös lainakorot.

YHDENMUKAISTETUN kuluttajahintaindeksin tiedot ovat vertailukelpoisia EU-maiden välillä. Sen mukaan laskettu inflaatio saavutti viime vuonna huippunsa marraskuussa, jolloin kuluttajahinnat nousivat Suomessa runsaan yhdeksän prosentin vuosivauhtia.

EU:n tilastokeskus Eurostat kertoo myöhemmin tänään ennakkotietoja hintojen nousutahdista euroalueella. Syyskuussa inflaatio hidastui euroalueella 4,3 prosenttiin, ja lukeman odotetaan jatkaneen laskussa lokakuun aikana.

Suurimmassa euromaassa Saksassa inflaatio jarrutti lokakuussa ekonomistien ennusteita voimakkaammin ja oli 3,0 prosenttia, maan tilastoviranomainen kertoi maanantaina.

Uutista päivitetty klo 8.36