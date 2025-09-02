Talous
2.9.2025 10:54 ・ Päivitetty: 2.9.2025 10:54
Inflaatio kohosi koko euroalueella – Suomessa viestintä- ja terveysmenot nousivat
Suomen EU-säännöin laskettu inflaatio eli yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kohosi elokuussa 2,2 prosenttiin, kertoo Tilastokeskus. Heinäkuussa se oli 2,0 prosenttia.
Sama suuntaus näkyi myös koko euroalueella. EU:n tilastovirasto Eurostatin myöhemmin tiistaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli 2,1 prosenttia, kun heinäkuun luvuksi kirjattiin 2,0 prosenttia.
OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi euroalueen lukemien osoittavan, että inflaatio osoittaa yhä selvempiä rauhoittumisen merkkejä. EKP voi näin ollen olla tyytyväinen hintakehitykseen, Hännikäinen totesi tiedotteessa.
- Ekonomistien konsensus ennustaa euroalueen kokonaisinflaation pysyttelevän 2 prosentin tavoitetason tuntumassa koko loppuvuoden ajan. Verkkaista hintakehitystä puoltaa vaisuna jatkuva talouskuva sekä euron vahvistumisen tuontihintojen nousua hillitsevä vaikutus, Hännikäinen summasi.
EKP:n seuraava korkokokous on ensi viikon torstaina. OP:n arvio on, että ohjauskorot saavat silloin jäädä nykyiselle tasolleen ja että keskuspankki pitää talletuskoron nykyisellä 2,0 prosentin tasollaan koko loppuvuoden.
Se merkitsee, ettei myöskään euriborkorkoihin ole odotettavissa suurta muutosta.
- EKP:n tarkkaileva linja sitoo euriborkorot nykytasojensa tuntumaan noin 2 prosenttiin. Euriborkorkojen liikkeet ovat selvästi rauhoittuneet toukokuun jälkeen, ja odotamme korkojen junnaavan loppuvuoden ajan nykytasojensa tuntumassa, Hännikäinen arvioi.
SUOMESSA vuositason suurimmat nousut kirjattiin pääryhmissä viestintä ja terveys, jotka ovat kallistuneet noin 6,7 prosenttia. Kuukausitasolla eniten kallistuivat vaatteet ja kengät, joille kirjattiin 1,4 prosentin nousu.
Samalla esimerkiksi elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat laskivat kuukausitasolla liki 1,2 prosenttia. Kaikkiaan kuukausimuutos näytti 0,3 prosentin laskua.
Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä käytetään euromaiden inflaatiokehityksen seurantaan. Se poikkeaa Tilastokeskuksen omasta kuluttajahintaindeksistä muun muassa siinä, että mukaan ei lasketa omistusasumista tai lainojen korkoja.
Ennakolliset tiedot täsmentyvät tilastokuukauden jälkeen, kun tiedonkeruu saadaan päätökseen.
