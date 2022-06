Insinööriliitto huolissaan matemaattisen osaamisen tason laskusta – esittää matematiikasta pakollista ainetta yo-kirjoituksiin

Matemaattisen osaamisen tason lasku huolettaa Insinööriliittoa. Liiton mielestä suunta on käännettävä muun muassa lisäämällä matematiikan tuntimäärää perusopetuksessa ja tekemällä matematiikasta pakollinen aine ylioppilaskirjoituksissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Matematiikan osaamisen tason lasku on jatkunut vuosituhannen vaihteesta lähtien. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta suunta kääntyy mahdollisimman ripeästi, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoi tiedotteen mukaan tänään liiton Helsingin Musiikkitalolla järjestämässä seminaarissa.

Salo muistutti, että matematiikalla ja luonnontieteillä on paljon sovelluskohteita eri tekniikan ja teknologian aloilla, yhteiskuntatieteissä ja taloustieteessä. Hänen mukaansa nuorten hyvällä matematiikan osaamisella on ollut iso merkitys Suomen viime vuosikymmenten menestyksessä.

– Ei ole liioiteltua sanoa, että suomalainen hyvinvointi on pitkään nojannut tekniikan ja teknologian osaamiseen, joka puolestaan on edellyttänyt, että kansalaisten matematiikan osaaminen on hyvällä tasolla, Salo totesi.

Insinööriliiton järjestämässä seminaarissa kävi ilmi, että heikosti ja hyvin menestyneiden oppilaiden osaamisessa on perusopetuksen 9. luokalla useita vuosia vastaava ero.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että parhaat 9. luokan oppilaat hallitsevat jo ylioppilaskokeen lyhyen matematiikan oppimäärän tehtäviä, kun heikommilla oppilailla on vaikeuksia 6. luokan tai jopa 3. luokan tasoa vastaavissa tehtävissä. Peruslaskutaitoa tarvitsee meistä kuitenkin jokainen, Salo sanoi.

Suomalaisen tekniikan osaaminen nojaa Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksan mukaan laadukkaaseen koulutukseen ja hyviin työelämätaitoihin.

– Näihin kytkeytyvät niin tutkimus- ja tuotekehitys kuin lähes kaikki taloudellinen toimeliaisuus. Riittävät matemaattiset taidot ovat näille keskeinen edellytys, hän sanoi seminaarissa.

Matemaattisen osaamisen parantamiselle löytyy Oksan mukaan keinoja, jos on vain tahtoa. Hän nosti esiin matematiikan tuntimäärän lisäämisen perusopetuksessa, matematiikan pakollisuuden ylioppilaskirjoituksissa ja matematiikkaan painottuvien päiväkotien avaamisen.

– Tarvitsemme yhteiskunnallisen ohjelman tai vähintään selkeän listan toimenpiteistä, joilla matemaattisen osaamisen tason lasku saadaan käännettyä nousuun, Oksa sanoi.