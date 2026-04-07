7.4.2026 05:38 ・ Päivitetty: 7.4.2026 05:38
Insinööriliitto yllättää: Yritämme ostaa ammattikorkeakouluja
Insinööriliitto aikoo tehdä kilpailevat ostotarjoukset ammattikorkeakouluista, joita alueidensa yliopistot ovat havitelleet. Liiton mukaan tarkoitus on paitsi varoittaa yliopisto-omistusten haitoista, myös testata, järjestävätkö kunnat aitoja AMK-tarjouskilpailuja.
Liiton tiedotteen mukaan mahdollisina tarjouskohteina olisivat muun muassa Kajaanin, Karelian ja Savonian ammattikorkeakoulut, joiden osake-enemmistöä Itä-Suomen yliopisto on ollut innokkaasti hankkimassa.
Yliopisto on kutsunut koulujen omistajat tiistaiksi kokoukseen Kuopioon osto- ja myyntihaluja selvittämään. Myös Oulun yliopisto on ilmoittanut olevansa kiinnostunut Kajaanin AMK-toiminnoista.
Insinööriliitto sanoo olevansa vastatarjouksineen liikkeellä ”vakavalla mielellä”.
– Ajatuksena on jättää kilpaileva tarjous ja katsoa, mihin se johtaa, puheenjohtaja Samu Salo sanoo tiedotteessa.
LIITON MIELESTÄ yliopistot eivät olisi AMK-laitoksille hyviä omistajia, koska ne vaalisivat lähinnä omia etujaan ja ohjaisivat ammattikorkeille suunnattuja tutkimusvaroja itselleen.
Tiedotteessaan liitto moittii, miten työelämälähtöinen, vapaa korkeakoulutus näivettyisi yliopistojen alaisuudessa eikä toiminta-alueen kehittäminenkään sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Insinööriliitto muistuttaa, että AMK-osakaskuntien pitää julkisina toimijoina reagoida kilpaileviin ostotarjouksiin.
Liitto sanoo haluavansa tutkia, ovatko kouluista käytävät tarjouskierrokset aitoja.
