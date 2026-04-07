Tiede ja teknologia

7.4.2026 05:38 ・ Päivitetty: 7.4.2026 05:38

Insinööriliitto yllättää: Yritämme ostaa ammattikorkeakouluja

Suomessa on 22 osakeyhtiömuotoista ammattikorkeakoulua.

Insinööriliitto aikoo tehdä kilpailevat ostotarjoukset ammattikorkeakouluista, joita alueidensa yliopistot ovat havitelleet. Liiton mukaan tarkoitus on paitsi varoittaa yliopisto-omistusten haitoista, myös testata, järjestävätkö kunnat aitoja AMK-tarjouskilpailuja.

Demokraatti

Demokraatti

Liiton tiedotteen mukaan mahdollisina tarjouskohteina olisivat muun muassa Kajaanin, Karelian ja Savonian ammattikorkeakoulut, joiden osake-enemmistöä Itä-Suomen yliopisto on ollut innokkaasti hankkimassa.

Yliopisto on kutsunut koulujen omistajat tiistaiksi kokoukseen Kuopioon osto- ja myyntihaluja selvittämään. Myös Oulun yliopisto on ilmoittanut olevansa kiinnostunut Kajaanin AMK-toiminnoista.

Insinööriliitto sanoo olevansa vastatarjouksineen liikkeellä ”vakavalla mielellä”.

– Ajatuksena on jättää kilpaileva tarjous ja katsoa, mihin se johtaa, puheenjohtaja Samu Salo sanoo tiedotteessa.

LIITON MIELESTÄ yliopistot eivät olisi AMK-laitoksille hyviä omistajia, koska ne vaalisivat lähinnä omia etujaan ja ohjaisivat ammattikorkeille suunnattuja tutkimusvaroja itselleen.

Tiedotteessaan liitto moittii, miten työelämälähtöinen, vapaa korkeakoulutus näivettyisi yliopistojen alaisuudessa eikä toiminta-alueen kehittäminenkään sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Insinööriliitto muistuttaa, että AMK-osakaskuntien pitää julkisina toimijoina reagoida kilpaileviin ostotarjouksiin.

Liitto sanoo haluavansa tutkia, ovatko kouluista käytävät tarjouskierrokset aitoja.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Meri Valkama

Kolumnit
7.4.2026
Meri Valkama: 5+1 syytä kieltäytyä ydinaseista
Lue lisää

Botond Vereb-Dér

Ulkomaat
6.4.2026
Orbánin valta horjuu – Unkarissa käydään propagandan kyllästämät vaalit
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
7.4.2026
Arvio: Kertomuksia kylmästä ja nälästä – Helsinki98-ryhmän uusin näyttämöteos ei huuda, ei opeta eikä puhdista
Lue lisää

