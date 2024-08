Intia miellyttää ja ärsyttää tasapuolisesti kaikkia – ”Sopii Intian pr:ään”

Heinäkuussa Intian pääministeri Narendra Modi halaili presidentti Vladimir Putinia vieraillessaan Venäjällä. Perjantaina hän vierailee ensimmäistä kertaa Kiovassa ja tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Moni lännessä saattaa kummastella, miten Intia oikein haluaa asemoida itsensä Ukrainan sodan suhteen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vierailut sekä Venäjällä että Ukrainassa ovat täysin sopusoinnussa Intian pitkän ulkopoliittisen linjan kanssa, sanovat kansainvälisen politiikan tutkija Kira Huju London School of Economics and Political Sciencesta sekä väitöskirjatutkija Matias Castrén Heidelbergin yliopistosta STT:lle.

- Tämä sopii tavallaan Intian pr:ään, eli minkälaista kuvaa he haluavat maailmalle välittää itsestään, ja minkälaista kuvaa Intian hallinto haluaa kotimaassa myös välittää, Castrén sanoo.

- Intia on tosi turhautunut siitä, että länsimaissa luetaan aina Intian Venäjä-politiikkaa niin, että Intia on riippuvainen Venäjästä. Se, mitä Intia yrittää näyttää tällä, että mennään ensin Moskovaan ja sitten Kiovaan, on että se nimenomaan maksimoi omaa itsenäisyyttään kaikista isoista pelaajista, Huju sanoo.

Delhissä oletettiin jo etukäteen, että Venäjän-matkasta ja Putinin syleilystä nousee meteli Euroopassa ja Yhdysvalloissa, Huju arvioi.

- He voivat kokea, että ovat nyt ärsyttäneet länsimaita mutta näyttäneet Putinille, että olemme teidän puolellanne. Nyt he kääntävät sen toisinpäin ja demonstroivat Putinille, että emme ole täysin Venäjän vaikutuspiirissä, voimme tehdä myös itsenäisiä päätöksiä, joten menemme Ukrainaan, Huju pohtii ja toteaa tämän jatkavan Intian perinteistä ulkopoliittista sitoutumattomuuden linjaa.

- Ollaan sekä positiivisia joka suuntaan että yhtä lailla ärsytetään joka suuntaan.

Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar on määritellyt maan ulkopoliittisen linjan “plurilateralismiksi”.

- Periaatteessa se tarkoittaa, että Intia on valmis tekemään yhteistyötä ihan kenen kanssa tahansa, kunhan (yhteistyökumppani) suostuu ymmärtämään Intian intressejä. Vaikka yhteistyö yhdellä saralla ei onnistuisi, sitä voidaan tehdä jollain toisella, Castrén sanoo.

INTIALLA on perinteisesti ollut Venäjään läheiset suhteet, jotka periytyvät jo Neuvostoliiton ajoilta. Intia on hyötynyt tiiviistä Venäjä-suhteestaan Ukrainan sodan aikana esimerkiksi siten, että se on saanut ostettua alennushintaan venäläistä öljyä. Venäjä on myös Intian tärkein aseiden toimittaja.

Näiden materiaalisten seikkojen lisäksi Huju huomauttaa, että Intian ja Venäjän välistä suhdetta ja luottamusta on rakennettu vuosikymmenien ajan, kun taas länsi on alkanut panostaa Intia-suhteeseen kunnolla vasta myöhemmin. Venäjä onkin ollut Intialle luotettava ystävä niin myötä- kuin vastamäissä.

- Ihan sama mitä Intia tekee, Venäjä äänestää aina Intian linjan mukaan esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvostossa. Kun taas usein saattaa olla, että Yhdysvallat tai Britannia lähtevät ottamaan sellaisia linjoja, joiden Intiassa koetaan olevan Pakistanin puolella. Venäjä ei ole koskaan kyseenalaistanut Intian päätöksiä, Huju kertoo.

- Se suhde on aina ollut vankempi, ja Intia on saanut siitä historiallisesti enemmän irti.

TÄSTÄ huolimatta Intialla ei ole varsinaisesti mitään Ukrainaa vastaan, Huju sanoo. Intia on esimerkiksi ollut huolellinen sen suhteen, etteivät intialaisdiplomaatit ole Venäjän pyynnöistä huolimatta vierailleet miehitetyllä Krimillä.

Sodan aikana Intia on välttänyt suoraan tuomitsemasta tai hyväksymästä Venäjän hyökkäystä julkisesti. Intia haluaisi saada sodan loppumaan, sillä se on vaikuttanut esimerkiksi ruokavarmuuteen.

- Intia on kuitenkin selkeästi tätä sotaa vastaan. Kyse on vain siitä, kuinka paljon se on valmis tekemään osoittaakseen, että se on sitä vastaan, ja vastaus on, että hyvin vähän.

Castrénin mukaan Ukrainan sota nähdään Intiassa pitkälti Euroopan paikallisena kriisinä, joka kytkeytyy laajempaan lännen ja Venäjän väliseen konfliktiin.

Intiassa kuitenkin ymmärretään Hujun mukaan, että Putinista on tullut kansainvälinen hylkiö, jonka kanssa veljeily tuo negatiivista julkisuutta.

Intia onkin alkanut monipuolistaa esimerkiksi puolustushankintojaan, mutta se on pitkä projekti. Vuosikymmenien ajan rakennettu Venäjä-suhde ei murru hetkessä.

- Intian riippuvuus Venäjästä on vähenemässä. Intia koettaa laajentaa omaa asekauppaansa erityisesti Ranskan ja Saksan kanssa. Jos katsotaan materiaalisia riippuvuussuhteita, on selvää liikettä pois Venäjän suunnasta ja länttä kohti, Castrén kertoo.

INTIAN ulkopoliittinen painoarvo on kasvanut huomattavasti pääministeri Modin valtakaudella. Modi on matkustanut ahkerasti eri puolilla maailmaa rakentamassa suhteita.

Huju ei silti usko, että Intia haluaa merkittävää rauhanvälittäjän roolia Venäjän ja Ukrainan välillä. Intian saatetaan kokea olevan liian hyvää pataa Venäjän kanssa, jotta sitä hyväksyttäisiin puolueettomaksi sovittelijaksi.

Myös Castrén näkee, että esimerkiksi Turkki on Intiaa todennäköisempi sovittelija.

Intialla on tiiviistä Kreml-suhteestaan huolimatta lopulta varsin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa Venäjän ratkaisuihin Ukrainassa. Intiassa lienee Hujun mukaan laskettu, että Venäjän julkisen kritisoimisen ja painostamisen hinta olisi maalle suuri ja hyöty mahdollisesti olematon.

Vaikka Intiasta tuli hiljattain maailman väkirikkain maa, ei sillä ole Venäjään samaa vaikutusvaltaa kuin Kiinalla.

- Vaikka Intiasta koko ajan puhutaan seuraavana suurvaltana, ei heillä vain ole materiaalista tai diplomaattista painoarvoa tuon kokoisiin konflikteihin, Huju näkee.

MODIN hindunationalistinen BJP-puolue on myös viime kuukausina ollut vähemmän innokas pitämään ääntä ulkopolitiikasta. Intian kasvanut kansainvälinen rooli on tähän asti ollut puolueelle tärkeä valttikortti, ja ensimmäistä kertaa Intian historiassa ulkopolitiikasta on tullut yhteiskunnan valtavirtaa kiinnostava asia.

- Modin suosiosta iso osa perustuu siihen, että hän on saanut Intian näyttämään kotikentällä isona nousevana voimana. Että Intia on jo noussut supervaltojen joukkoon, Castrén sanoo.

BJP piti kevään parlamenttivaaleissa vahvasti esillä Modin ulkopoliittisia saavutuksia, mutta sai odotettua heikomman vaalituloksen ja menetti enemmistönsä parlamentissa.

BJP:ssä on Hujun mukaan koettu, että puolue on keskittynyt ehkä liikaakin ulkopolitiikkaan, kun maan taloustilanne, inflaatio ja työllisyys ovat olleet heikolla tolalla.

INTIALLE on myös tärkeää, että Venäjän ja Kiinan läheinen suhde ei tiivisty entisestään. Intian ja Kiinan välit kun ovat hyvin jännitteiset.

Intiassa ollaan Castrénin mukaan huolissaan siitä, että sodan heikentämä ja eristämä Venäjä ajautuu vielä nykyistäkin vahvemmin Kiinan syliin.

Kiina-suhde vaikuttaa siinäkin, että Intia on viime vuosina lisännyt yhteistyötään länsimaiden kanssa. Intiasta on tullut tärkeä kumppani Yhdysvalloille, sillä molemmat maat haluavat padota Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Anssi Rulamo / STT