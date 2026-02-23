Intrum: Toistuvasti maksuvaikeuksiin joutuneiden määrä kasvoi, mutta vakavia velkaongelmia on aiempaa vähemmän

Suomalaisilla on aiempaa enemmän toistuvia maksuvaikeuksia, mutta vakavat velkaongelmat ovat vähentyneet, selviää luottohallintayhtiö Intrumin analyysistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime vuonna perintään rekisteröidyistä kuluttajista vakavissa maksuvaikeuksissa olevien määrä laski lähes 50 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Toistuvasti maksuvaikeuksiin joutuneiden määrä kasvoi taas yli 20 prosenttia.

Intrumin mukaan muutos kertoo siitä, että kotitalouksien taloustilanne on kohentunut aiemmasta.

- Laskuja siirtyy perintään harvemmalla ja aiemmin syntyneitä velkoja pystyään nyt maksamaan takaisin paremmin, Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari sanoo tiedotteessa.

NUORTEN aikuisten perintätapaukset ovat Intrumin mukaan lisääntyneet viime vuosina suhteellisesti eniten verrattuna muihin ikäryhmiin. 18-24-vuotiaiden nuorten sekä kaikkein iäkkäimpien maksuvaikeudet ovat kuitenkin muita ikäryhmiä useammin satunnaisia.

- Viime vuosina olemme seuranneet huolestuneina erityisesti nuorten aikuisten maksuvaikeuksien kasvua, ja onkin huojentavaa nähdä, että kasvu on nyt taittunut ja myös nuorilla maksukyvyssä nähdään kohenemista, Lehessaari sanoo.

Intrumin analyysissa vakavissa maksuongelmissa oleviksi määriteltiin ne henkilöt, joilla oli laskun perintään siirtymisen hetkellä avoimena ennestään ainakin yksi toinen velka, eivätkä he olleet kyenneet tekemään maksusuorituksia lainkaan edeltävän vuoden aikana.

Toistuvasti maksuvaikeuksissa oleviksi määriteltiin taas heidät, joilla oli myös ennestään yksi tai useampi aiempi velka, josta he olivat kuitenkin kyenneet vuoden aikana maksamaan yhden tai useamman maksusuorituksen.

Analyysissa tutkittiin vuosina 2021-2025 kuluttajaperintään rekisteröityjen henkilöiden maksukäyttäytymistä. Se perustuu tammikuussa kerättyyn aineistoon, joka sisältää tietoa yli miljoonasta suomalaisesta kuluttajasta.