IPCC julkaisee tänään tärkeän ilmastoraportin – aiemmin kesällä syntyi kohu

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisee tänään raportin ilmastonmuutoksen luonnontieteellisestä taustasta. Raportti kokoaa yhteen tiedot ilmastojärjestelmän muutoksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Raportissa on määrä käsitellä muun muassa sitä, miten ilmastonmuutosta koskeva tutkimustieto on kehittynyt sitten vuoden 2013.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) analysoi tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallisen ja kansainvälisen päätöksenteon tueksi. IPCC:n raportteja on perinteisesti pidetty tärkeinä indikaattoreina siitä, mihin suuntaan ilmastonmuutos on menossa.

Ympäristöministeriö ja Ilmatieteen laitos järjestävät maanantaina kansallisen julkistustilaisuuden suomeksi kello 13 alkaen. Tilaisuutta voi seurata verkosta.

Ensi vuoden raportti varoittaa perustavanlaatuisista seurauksista

Uutistoimisto AFP julkaisi aiemmin kesällä uutisen IPCC:n tulevasta raportista. Uutistoimisto oli saanut haltuunsa luonnoksen raportista, joka on määrä julkaista helmikuussa 2022. Kyseessä on siis eri raportti kuin maanantaina julkaistava.

Raporttiluonnoksen mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa tulevien vuosikymmenten aikana maapallon elämään perustavanlaatuisesti, vaikka päästöjä pystyttäisiin vähentämään.

Jos ilmaston lämpenemistä kiihdyttäviä päästöjä ei saada kuriin, satoja miljoonia ihmisiä enemmän on raportin mukaan vaarassa altistua äärimmäisille lämpöaalloille ja kymmeniä miljoonia lisää on vaarassa nähdä nälkää.

Ilmaston pitkäaikainen lämpeneminen 1,5 asteen rajan yli voi aiheuttaa jopa peruuttamattomia seurauksia ihmisille ja ekosysteemeille.

Ilmastopaneeli varoittaa, että aiemmat suuret muutokset ilmastossa muuttivat dramaattisesti ympäristöä ja tuhosivat suurimman osan lajeista. Valinnat, joita yhteiskunnat tekevät nyt, ovat ratkaisevia ihmislajin kannalta, raporttiluonnoksessa sanotaan AFP:n mukaan.

– Elämä maapallolla voi toipua äärimmäisestä muutoksesta ilmastossa kehittämällä uusia lajeja ja luomalla uusia ekosysteemejä. Ihmiset eivät voi, luonnoksessa todetaan AFP:n mukaan.