Iran aloittaa ydinneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian on vahvistanut määränneensä Iranin ulkoministeriön aloittamaan ydinneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän vahvisti asian X-viestissään. Ilmoitus uusista neuvotteluista tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump oli uhannut pahojen asioiden tapahtuvan, jos ydinsopimusta ei synny.

Yhdysvallat on lähettänyt Irania kohti suuren laivaston. Myös Iran on sanonut joukkojensa olevan täydessä valmiustilassa.