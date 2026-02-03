Ulkomaat
3.2.2026 06:15 ・ Päivitetty: 3.2.2026 06:15
Iran aloittaa ydinneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian on vahvistanut määränneensä Iranin ulkoministeriön aloittamaan ydinneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa.
Hän vahvisti asian X-viestissään. Ilmoitus uusista neuvotteluista tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump oli uhannut pahojen asioiden tapahtuvan, jos ydinsopimusta ei synny.
Yhdysvallat on lähettänyt Irania kohti suuren laivaston. Myös Iran on sanonut joukkojensa olevan täydessä valmiustilassa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.