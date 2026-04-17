17.4.2026 13:41 ・ Päivitetty: 17.4.2026 13:41

Iran ilmoitti Hormuzinsalmen olevan avoinna meriliikenteelle – öljyn hinta laski välittömästi

FADEL SENNA / AFP / LEHTIKUVA

Hormuzinsalmi on täysin avoinna meriliikenteelle aselevon aikana, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Öljyn hinta laski välittömästi kymmenen prosenttia ilmoituksen jälkeen.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump reagoi ilmoitukseen heti Truth Social -palvelussaan kiittämällä Irania, tyypilliseen tapaansa isoilla kirjaimilla.

- Iran on juuri ilmoittanut, että salmi on täysin avoinna ja valmiina täyteen käyttöön. Kiitos, presidentti kirjoitti.

Analytiikkayritys Kpler kertoi aikaisemmin, että ensimmäiset iranilaiset öljytankkerit ovat päässet läpi salmesta sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti Iranin satamien merisaarron maanantaina.

Yrityksen mukaan yhteensä kolme säiliöalusta, jotka kaikki ovat olleet Yhdysvaltojen pakotteiden piirissä, kulki Persianlahdelta Hormuzinsalmen läpi Intian valtamerelle toissa päivänä.

Ranska ja Britannia isännöivät perjantaina videokokousta, jossa suunnitellaan vapaan ja turvallisen merenkulun takaamista Hormuzinsalmessa.

Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Irania vastaan helmikuun lopussa.

Ennen Lähi-idän sotaa arviolta viidennes kaikesta meritse kuljetettavasta öljystä ja kaasusta kulki Hormuzinsalmen kautta.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

