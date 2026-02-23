Iran: Rajoitettukin isku olisi hyökkäys, johon olisi oikeus vastata voimakkaasti

Iran vastaa Yhdysvaltojen iskuun, oli se millainen hyvänsä, sanoi Iranin ulkoministeriön edustaja Esmaeil Baqaei maanantaina.

Baqaein mukaan rajoitettukin isku olisi hyökkäys, johon Iranilla olisi oikeus vastata voimakkaasti.

New York Times -lehden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsisi jonkinlaista rajoitettua täsmäiskua. Trump on julkisestikin uhannut iskuilla, ellei Iran suostu uuteen sopimukseen ydinohjelmastaan.

Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa neuvotteluja torstaina Sveitsin Genevessä.

Yhdysvaltojen liittolaiset ovat yrittäneet estää iskut peläten laajempia vaikutuksia alueella.

Myös EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas vetosi maanantaina rauhanomaisen ratkaisun puolesta Iranin ja Yhdysvaltojen välillä.

Kallas puhui asiasta ennen Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelujen jatkumista sekä ennen EU:n ulkoministereiden kokoontumista Brysselissä maanantaina.

Hän sanoi, ettei maailma tarvitse uutta sotaa Lähi-idässä, ja että sotia on jo tarpeeksi.

Kallaksen mukaan Iran on nyt heikoimmillaan ja tämä tilaisuus pitäisi käyttää diplomaattisen ratkaisun aikaan saamiseksi.