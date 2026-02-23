Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

23.2.2026 13:48 ・ Päivitetty: 23.2.2026 13:48

Iran: Rajoitettukin isku olisi hyökkäys, johon olisi oikeus vastata voimakkaasti

LEHTIKUVA / AFP PHOTO / HANDOUT / U.S. NAVY
Yhdysvaltain laivaston toimittamassa kuvassa F/A-18E Super Hornet -hävittäjä valmistautuu nousuun lentotukialus USS Abraham Lincolnilta Arabianmerellä 15. helmikuuta 2026.

Iran vastaa Yhdysvaltojen iskuun, oli se millainen hyvänsä, sanoi Iranin ulkoministeriön edustaja Esmaeil Baqaei maanantaina.

Baqaein mukaan rajoitettukin isku olisi hyökkäys, johon Iranilla olisi oikeus vastata voimakkaasti.

New York Times -lehden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsisi jonkinlaista rajoitettua täsmäiskua. Trump on julkisestikin uhannut iskuilla, ellei Iran suostu uuteen sopimukseen ydinohjelmastaan.

Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa neuvotteluja torstaina Sveitsin Genevessä.

Yhdysvaltojen liittolaiset ovat yrittäneet estää iskut peläten laajempia vaikutuksia alueella.

Myös EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas vetosi maanantaina rauhanomaisen ratkaisun puolesta Iranin ja Yhdysvaltojen välillä.

Kallas puhui asiasta ennen Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelujen jatkumista sekä ennen EU:n ulkoministereiden kokoontumista Brysselissä maanantaina.

Hän sanoi, ettei maailma tarvitse uutta sotaa Lähi-idässä, ja että sotia on jo tarpeeksi.

Kallaksen mukaan Iran on nyt heikoimmillaan ja tämä tilaisuus pitäisi käyttää diplomaattisen ratkaisun aikaan saamiseksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
19.2.2026
Arvio: Pentti Saarikosken huoneentaulussa olisi pitänyt lukea ”Kohtuuttomuus kaikessa”
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
19.2.2026
Vasemmistoliitto panttaa vielä sopeutussummiaan – leikkauspuhe voisi näkyä kannatusluvuissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU