Iran uhoaa kostoa ja maailmanlaajuisia seurauksia, Yhdysvallat iski Hormuzinsalmen lähelle

Iranin asevoimien komentaja Amir Hatami sanoo, että Iran aikoo tehdä määrätietoisia iskuja kostaakseen kansallisen turvallisuusneuvoston johtajan Ali Larijanin kuoleman. Ulkoministeri Abbas Araghchin Lähi-idässä syttyneestä sodasta aiheutuu ”maailmanlaajuisia seurauksia”. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi tiistaina, että Israel oli surmannut Larijanin edeltävänä yönä tehdyllä iskulla. Iran vahvisti Larijanin kuoleman Suomen aikaa myöhään tiistaina.

Iranin vallankumouskaarti on puolestaan sanonut laukaisseensa ohjuksia Israelin keskiosiin kostona Larijanin kuolemasta. Kaarti kertoi asiasta varhain keskiviikkona. Vallankumouskaarti on Iranin asevoimista erillinen sotilasryhmä.

Iranin ulkoministerin Araghchin mukaan sodan maailmanlaajuisten seurausten aalto on vasta alkanut. Hän sanoo, että aalto osuu kaikkiin varallisuudesta, uskosta tai rodusta riippumatta.

Araghchi sanoo lisäksi, että kasvava määrä ihmisiä katsoo, että sota Irania vastaan on epäoikeudenmukainen. Hän esittää, että yhä useamman kansainvälisen yhteisön jäsenen tulisi vastustaa sotaa.

ISRAELIN asevoimat vakuutti tiistaina, että se tulee surmaamaan myös Iranin uuden korkeimman johtajan Mojtaba Khamenein.

Asevoimien edustajan mukaan Israelilla ei ole tällä hetkellä tietoa siitä, missä Khamenei on. Hän kuitenkin sanoi, että korkein johtaja löydetään.

Israel surmasi Iranin edellisen uskonnollisen johtajan, Mojtaba Khamenein isän Ali Khamenein runsaat kaksi viikkoa sitten, kun sota Lähi-idässä alkoi. Sota syttyi Israelin ja Yhdysvaltojen aloitettua iskut Iraniin helmikuun lopulla.

Larijani on ollut yksi Iranin vaikutusvaltaisimpia miehiä sen jälkeen, kun vanhempi Khamenei kuoli Israelin tekemässä iskussa. Larijania oli spekuloitu jopa Khamenein seuraajaksi.

YHDYSVALLAT on iskenyt Iranin rannikolle lähelle Hormuzinsalmea. Yhdysvaltain asevoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä julkaistun päivityksen mukaan iskut tehtiin joitakin tunteja aiemmin. Iskut kohdistuivat Yhdysvaltain asevoimien mukaan iranilaisiin ohjuskohteisiin.

Asevoimat kertoo pudottaneensa alueelle useita järeitä pommeja, joilla voidaan iskeä maan alla oleviin kohteisiin.

Asevoimien mukaan kohteissa olleet meritorjuntaohjukset aiheuttivat uhan kansainväliselle merenkululle Hormuzinsalmessa. Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin alkanut sota Lähi-idässä on lähes pysäyttänyt liikenteen Hormuzinsalmen läpi.

Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä. Kuljetusongelmien ja Iranin iskujen vuoksi osa alueen öljyntuottajamaista on joutunut vähentämään tuotantoaan normaalista tasosta.

ISRAELISSA ainakin kaksi ihmistä on saanut surmansa Tel Avivin lähellä sen jälkeen, kun Iranin oli kerrottu laukaisseen ohjuksia Israelia kohti. Asiasta kertoi Israelissa toimiva Punaista Ristiä vastaava kansallinen Magen David Adom -järjestö.

Kaikkiaan Israeliin kohdistuneissa iskuissa on kuollut nyt 14 ihmistä.

Israelin asevoimat kertoi aiemmin yöllä havainneen, että Iranista oli laukaistu ohjuksia. Asevoimat sanoi pyrkivänsä torjumaan iskuja. Pian sen jälkeen, kun asevoimat oli kertonut uusista ohjuslaukaisuista, Magen David Adom julkaisi kuvia tuhoista useissa eri paikoissa.

Poliisin mukaan useisiin kohteisiin on osunut Tel Avivissa ja sitä ympäröivillä alueilla. Maahan saakka on päätynyt ainakin ammusten palasia. Israelin asevoimat sanoi, että sen etsintä- ja pelastusryhmät työskentelevät Israelin keskiosassa, mistä on saatu raportteja iskuista.

Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat yöllä kuulleensa räjähdyksiä Jerusalemin yllä.

AFP:N toimittajien mukaan Arabiemiraateissa sijaitsevassa Dubaissa on niin ikään kuultu räjähdyksiä keskiviikon puolella.

Paikalliset viranomaiset Dubaissa kertoivat ilmatorjuntajärjestelmien vastaavan Iranista lähetettyihin ohjuksiin ja lennokkeihin. Arabiemiraatit on kertonut, että iranilaisia drooneja ja ohjuksia on ammuttu maata kohti yhteensä yli 2 000 helmikuun lopussa syttyneen sodan aikana.

Saudi-Arabia sanoo pysäyttäneensä varhain keskiviikkona ballistisen ohjuksen lähellä Prinssi Sultanin lentotukikohtaa. Tapauksesta ei aiheutunut vahinkoja tukikohdan ympäristössä.

Tukikohdassa on Yhdysvaltain henkilöstöä, ja sinne on tehty iskuja myös aiemmin sodan aikana.

Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoi keskiviikon vastaisena yönä myös tuhonneensa drooneja maan itäosassa.

Kuwaitin asevoimat kertoi yöllä, että maan ilmapuolustusjärjestelmät torjuvat ”vihollisen raketti- ja droonihyökkäyksiä”.

YHDYSVALTAIN suurlähetystöön Irakin pääkaupungissa Bagdadissa on tehty keskiviikon vastaisena yönä drooni-isku, virkamieslähde kertoi AFP:lle.

Lähteen mukaan drooni oli osunut suoraan suurlähetystöön. Hän ei kuitenkaan kertonut, oliko iskusta aiheutunut vahinkoja. Toinen virkamies puolestaan sanoi, että drooni olisi pudonnut lähelle suurlähetystön turva-aitaa.

Iskusta kerrottiin vain tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain lähetystöön Bagdadissa oli kohdistunut edellinen drooni- ja raketti-isku.