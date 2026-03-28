Iran väitti tuhonneensa Ukrainan droonientorjuntavälineistöä – Ukraina kiisti väitteen

Ukraina ja Arabiemiraatit sopivat lauantaina yhteistyöstä puolustuksen saralla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iran kertoo iskeneensä Ukrainan droonientorjuntavälineistöön Arabiemiraattien Dubaissa. Iranin valtiontelevisiossa kerrotun lausunnon mukaan Yhdysvaltain joukkojen tukemiseen käytetty kohde tuhoutui iskussa.

Ukraina kiistää väitteen. Ukrainan ulkoministeriön mukaan kyseessä on Iranin disinformaatiokampanja.

- Tämä on valhe, Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja kertoi toimittajille.

- Iranin hallinto toteuttaa usein tällaisia disinformaatiokampanjoita. Siinä se ei eroa lainkaan Venäjästä, tiedottaja jatkoi.

Aiemmin lauantaina Ukraina ilmoitti sopineensa Arabiemiraattien kanssa yhteistyöstä puolustuksessa Iranin jatkaessa drooni-iskujaan Lähi-idässä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi asiasta viestipalvelu X:ssa.

Zelenskyi jakoi videon tapaamisestaan Arabiemiraattien presidentin Mohammed bin Zayed al-Nahyanin kanssa. Zelenskyin mukaan maiden edustajien oli tarkoitus sopia vielä yhteistyön yksityiskohdista.

Ukrainalla on pitkä kokemus iranilaisvalmisteisista drooneista ja niiden torjumisesta. Iranin liittolainen Venäjä on käyttänyt Iranin Shahed-drooneja hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Aiemmin tässä kuussa Ukraina kertoi drooniasiantuntijoidensa aloittaneen työt Qatarissa (kuvassa), Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa. Zelenskyi kertoi tuolloin, että ryhmissä työskentee sotilasasiantuntijoita, insinöörejä ja muita drooniasiantuntijoita.