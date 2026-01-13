Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

13.1.2026 16:47 ・ Päivitetty: 13.1.2026 16:47

Iran vihjailee mellakoijien teloituksilla – EU etsii lisäpakotteita

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Tiistaina myös Helsingissä Iranin suurlähetystön edustalla oli mielenosoittajia.

Länsimaiden paheksunnasta huolimatta Iranin hallinto sanoo voivansa teloittaa mielenosoituksissa vangittuja kansalaisiaan. EU pohtii lisäävänsä Iraniin kohdistettavia pakotteita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Iranin viranomaiset sanoivat tiistaina hankkineensa juridiset perusteet sille, että maan joukkomielenosoituksissa kiinni otettuja ihmisiä voidaan jopa teloittaa.

Teheranin syyttäjänviraston mukaan joillekin pidätetyille voidaan langettaa kuolemantuomio niin sanotusta ”jumalaa vastaan sotimisesta”. Kyseessä on Iranissa laajasti käytetty, sharia-lakiin perustuva rikosnimike.

EU moittii Iranin toimia, ja sanoo pyrkivänsä lisäämään maan pakotteita. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tiistaina, että Iranin vallankumouskaarti on jo kokonaisuudessaan pakotteiden kohteena, ja lisää kohteita ollaan etsimässä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Iranin mielenosoittajia jatkamaan protestejaan ja ”ottamaan valtaansa” maan instituutiot.

Trump sanoo viestissään Truth Social -sivustolla, että hän ei tapaa iranilaisviranomaisia, ennen kuin mielenosoittajien tappaminen loppuu. Hän lupailee, että apua mielenosoittajille olisi tulossa.

MYÖS SUOMEN ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi tiistaina STT:lle, että Suomi tarkastelee EU:n kanssa, voidaanko Iraniin kohdistuvia pakotejärjestelyjä kiristää maassa vallitsevan tilanteen vuoksi.

- Nimenomaan kiristää niin, että ne kohdistuisivat näihin täysin ihmisoikeuksia vastaan käyviin toimiin ja henkilöihin hallinnossa, jotka tähän osallistuvat, Valtonen kertoi.

Valtosen mukaan Suomi ei hyväksy sitäkään, että Iranin hallinto on sulkenut internetin jatkaakseen sortoa katseilta piilossa. Internetyhteyksien katkos Iranissa alkoi viime viikolla.

Ministeri kertoi STT:lle pitävänsä huolestuttavana, että jopa kansainvälisten suurlähetystöjen yhteydensaanti ulkomaailmaan on ollut rajattua.

- Tilanne on varsin epäselvä. Se, mitä tiedämme, on erittäin huolestuttavaa. Se voidaan sanoa varmasti, että väkivaltaa on kohdistunut siviileihin ja myös kuolonuhreja on tullut.

JOULUKUUN lopussa alkaneet mellakat roihahtivat kauppiaiden rauhanomaisesta mielenilmauksesta Iranin valuutan arvon romahtamisen ja vuosikymmenien talousvaikeuksien takia.

Mellakat muuttuivat verilöylyksi, kun hallinto alkoi vastata mielenosoituksiin väkivallalla.

Iran on ollut vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen tiukan islamilainen, shiialaisuutta tunnustava tasavalta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
13.1.2026
Arvio: Kullervo-spektaakkeli on kuin kalevalainen luontodokkari rytmitettynä Die Hard -poljennolla
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU