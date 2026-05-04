Iranilta uhkaus Yhdysvalloille

Iranin armeija ilmoitti maanantaina hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzinsalmelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin keskussotilasjohdon komentaja Ali Abdollahi Aliabadi sanoi Iranin valtion televisiossa välitetyssä lausunnossa, että varoitus koskee minkä tahansa maan sotilaallisia joukkoja.

- Varoitamme, että kaikki ulkomaiset asevoimat – erityisesti aggressiivinen Yhdysvaltain armeija – joutuvat hyökkäyksen kohteeksi, jos ne aikovat lähestyä tai tunkeutua Hormuzinsalmelle, Aliabadi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Hän lisäsi, että Iran on toistuvasti sanonut Iranin joukkojen kontrolloivan salmea. Niin ollen myös alusten turvallisen kulun salmen läpi tulee tapahtua Iranin omien joukkojen koordinoimana, hän sanoi.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään sunnuntaina Truth Social -sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzinsalmen läpi. Tämän jälkeen Yhdysvaltain asevoimat kertoi tukevansa Trumpin ilmoittamaa operaatiota muun muassa ohjushävittäjillä, yli sadalla ilma-aluksella sekä noin 15 000 sotilaalla.

- Tukemme tälle puolustustehtävälle on välttämätöntä alueelliselle turvallisuudelle ja maailmantaloudelle samalla, kun jatkamme merisaartoa, sanoi Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin komentaja Brad Cooper.

Iran tyrmäsi Trumpin ilmoituksen jo tuoreeltaan. Sen mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi.

- Hormuzinsalmea ja Persianlahtea ei hallinnoida Trumpin harhaisten viestien kautta, sanoi Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi viestipalvelu X:ssä.

HORMUZINSALMI on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin.

Iranin armeijan lausunto nosti hieman öljyn hintaa maanantaina aamupäivällä sen jälkeen, kun hinta oli aamulla ensin hieman laskenut ilmeisesti Trumpin sunnuntai-iltaisen ilmoituksen vuoksi.

Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteiden mukaan Yhdysvallat lähetti Iranille sunnuntaina uuden neuvotteluehdotuksen vastauksena Iranin päivää aiemmin lähettämään ehdotukseen. Myös Iranin ulkoministeriö on vahvistanut Iranin lähettäneen 14-kohtaisen rauhanehdotuksen sodan lopettamiseksi.

Iranin mukaan Yhdysvallat on jo vastannut siihen Pakistanin neuvottelijoiden kautta ja nyt Iran vielä tutkii Yhdysvaltojen vastausta, kertoi AFP.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia.

- Olen täysin tietoinen, että edustajani käyvät erittäin positiivisia keskusteluja Iranin kanssa, ja nämä keskustelut voivat johtaa johonkin, joka olisi kaikkien kannalta erittäin positiivista, Trump sanoi päivityksessään.

- Laivojen siirtämisen on yksinkertaisesti tarkoitus vapauttaa ihmisiä, yrityksiä ja maita, jotka eivät ole tehneet mitään väärää. He ovat olosuhteiden uhreja.

TRUMPIN mukaan laivojen saaminen pois Persianlahdelta on ”humanitaarinen ele”.

- Jos tätä humanitaarista prosessia häiritään millään tavalla, siihen on valitettavasti vastattava voimalla, Trump sanoi.

Trump ei avannut sunnuntaisessa viestissään tarkemmin, onko operaatiosta sovittu muiden Lähi-idän maiden kanssa. Hän ei myöskään avannut, mitä tarkalleen tarkoitti muun muassa johdattamista tai opastamista tarkoittavalla guide-sanalla, eikä sitä, sisältyisikö siihen alusten saattaminen Hormuzinsalmen läpi.

Wall Street Journalin yhdysvaltalaisten virkamieslähteiden mukaan Trumpin ilmoittama operaatio olisi käytännössä prosessi, jonka kautta valtiot, vakuutusyhtiöt ja kuljetusorganisaatiot voisivat koordinoida meriliikenteen ohjausta Hormuzinsalmen läpi. Lähteet sanoivat lehdelle, ettei Yhdysvaltain merivoimien sota-alusten ole näillä näkymin tarkoitus olla aluksien rinnalla saattamassa niitä salmen läpi.

Persianlahdella oli huhtikuun lopulla edelleen jumissa yli 900 kauppa-alusta.