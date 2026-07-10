Iranin entinen johtaja haudattiin – uusi ajatollah ei näyttäytynyt

Iranin entinen ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei on saatu haudattua Iranissa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Khamenein ruumis haudattiin tämän kotikaupungissa Mashhadissa Iranin itäosassa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen.

Tuhannet ihmiset saapuivat torstaina Mashhadiin seuraamaan hautajaisia ja osallistumaan saattueeseen. Khamenein arkku kannettiin lopulta pyhäkköön samalla, kun ihmisjoukko seurasi seremoniaa ulkopuolella ja kuunteli rukouksia.

Torstaina hautajaissaattueessa herätti huomiota se, että ruumista kuljetettiin mahdollisesti K-ryhmän kylmäkontissa. Kansainvälisten medioiden julkaisemissa kuvien ja videoiden mukaan Iranin lipulla koristeltu ruumisarkku nostettiin alas kylmäkontista, jonka kyljissä näytti olevan K-kaupan logoja.

Keskolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten K-kaupan logoilla varustettu kylmäkontti on päätynyt tähän käyttöön. Kesko korosti STT:lle torstaina, ettei sillä ollut asian kanssa mitään tekemistä.

AJATOLLAH kuoli helmikuun lopussa ilmaiskuissa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia.

Khamenein ruumista kierrätettiin tällä viikolla useissa eri kaupungeissa Iranissa ja Irakissa. Hautaamista edeltäviä seremonioita järjestettiin Iranin pääkaupungin Teheranin lisäksi Irakin pyhissä kaupungeissa Najafissa ja Karbalassa sekä Iranin pyhissä kaupungeissa Qomissa ja Mashhadissa.

Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa muuten kuin julisteissa. Mojtaba Khamenei ei ole esiintynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun hänet valittiin tehtäväänsä.

Yhdysvallat ja Iran ovat kuluneella viikolla jatkaneet iskuja toisiaan vastaan. Kesäkuussa maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen, johon kuului maiden välinen aselepo.