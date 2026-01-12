Ulkomaat
12.1.2026 16:30 ・ Päivitetty: 12.1.2026 16:30
Iranin hallinto sai porttikiellon EU-parlamenttiin
Euroopan parlamentti on kieltänyt kaikilta Iranin hallinnon diplomaateilta ja muilta edustajilta pääsyn rakennuksiinsa, kertoo parlamentin puhemies Roberta Metsola viestipalvelu X:ssä.
Metsola sanoo parlamentin tehneen päätöksen Iranin laajojen hallinnon vastaisten mielenosoitusten takia.
Eri lähteiden mukaan mielenosoituksissa on kuollut satoja opposition kannattajia sekä sivullisia ihmisiä. Tuhansien arvioidaan joutuneen pidätetyiksi.
Metsola kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, ettei parlamentti auta legitimoimaan hallintoa, joka pysyy pystyssä kidutuksella, sorrolla ja murhaamalla.
