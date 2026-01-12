Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

12.1.2026 16:30 ・ Päivitetty: 12.1.2026 16:30

Iranin hallinto sai porttikiellon EU-parlamenttiin

iStock
Näihin rakennuksiin ei ole Iranin pappisvallan edustajilla toistaiseksi pääsyä.

Euroopan parlamentti on kieltänyt kaikilta Iranin hallinnon diplomaateilta ja muilta edustajilta pääsyn rakennuksiinsa, kertoo parlamentin puhemies Roberta Metsola viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Metsola sanoo parlamentin tehneen päätöksen Iranin laajojen hallinnon vastaisten mielenosoitusten takia.

Eri lähteiden mukaan mielenosoituksissa on kuollut satoja opposition kannattajia sekä sivullisia ihmisiä. Tuhansien arvioidaan joutuneen pidätetyiksi.

Metsola kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, ettei parlamentti auta legitimoimaan hallintoa, joka pysyy pystyssä kidutuksella, sorrolla ja murhaamalla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

12.1.2026 14:50

Iranin tuntijat: USA:n väliintulon uhka voi myös haitata oppositiota

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Susanna Luikku

Työmarkkinat
12.1.2026
Ammattiliitto: Hoitajien irtisanomiset lisäävät vaaratilanteita vanhustenhuollossa – ”Oli vain ajan kysymys, että näin käy”
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
10.1.2026
Murtuuko oikeistovalta? Ensi vuoden kiinnostavimmat vaalit Suomelle pidetään Ruotsissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU