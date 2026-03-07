Iranin presidentti pahoittelee iskuja naapurimaihin: Ne loppuvat, ellei meitä vastaan hyökätä ensin

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo, että Iran ei enää tee iskuja naapurimaihinsa, ellei niistä maista kohdisteta iskuja Iraniin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentin mukaan maata siirtymäkaudella johtava neuvosto päätti asiasta eilen. Presidentti kertoi asiasta valtiontelevisiossa lähetetyssä puheessaan.

- Naapurimaihin ei enää kohdisteta iskuja, eikä ohjuksia ammuta, ellei hyökkäys Irania vastaan tule näistä maista, Pezeshkian sanoi.

Väliaikaisen neuvoston on tarkoitus johtaa Irania siihen saakka, että maalle valitaan uusi johtaja. Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei sai surmansa Israelin ja Yhdysvaltojen iskettyä Iraniin.

Pezeshkian pyysi televisiopuheessaan anteeksi naapurimailta, joihin Iran on tehnyt iskuja.

- Minun on pyydettävä anteeksi omasta puolestani ja Iranin puolesta naapurimailta, joihin Iran hyökkäsi.

ISRAEL ja Yhdysvallat aloittivat iskut Iraniin viime viikon lauantaina. Sen jälkeen Iran on iskenyt Israeliin ja Persianlahden alueen maihin.

Pezeshkianin mukaan Iran ei aio antautua Israelille ja Yhdysvalloille.

- Vihollisten on vietävä toiveensa Iranin kansan antautumisesta hautoihinsa, presidentti sanoi puheessaan