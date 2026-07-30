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Ulkomaat

30.7.2026 07:59 ・ Päivitetty: 30.7.2026 07:59

Iranin rauhanhieronta jatkuu pommitusten varjossa

AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan.

Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan Tahir Andrabin mukaan neuvottelut osapuolten välillä ovat meneillään, erityisesti Hormuzinsalmen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä.

Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-idässä.

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