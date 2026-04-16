16.4.2026 04:25 ・ Päivitetty: 16.4.2026 04:25
Iranin ulkoministeri: Haluamme rauhaa ja vakautta – maan korkeimman johtajan neuvonantajalta uhkaus
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että Iran on sitoutunut rauhan ja vakauden edistämiseen. Ministeri kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Viestissä Araghchi kiittää Pakistania vuoropuhelun välittämisestä Yhdysvaltojen kanssa.
Pakistanin valtuuskunta saapui keskiviikkona Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Pakistanin asevoimien päällikkö Asim Munirin johtama valtuuskunta toi mukanaan viestin Yhdysvalloilta Iranin johdolle.
- Sitoutumisemme rauhan ja vakauden edistämiseen alueella on edelleen vahva – ja yhteinen, Araghchi sanoi.
Iranin ja Pakistanin edustajat keskustelevat torstaina Teheranissa Yhdysvaltojen ja Iranin viesteistä, joita maat ovat lähettäneet toisilleen neuvotteluidensa jälkeen. Asiasta kertoo iranilainen uutistoimisto Tasnim yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan.
Pakistan toimi välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa, jotka kariutuivat viikonloppuna Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa.
Yhdysvaltojen mukaan uusi neuvottelukierros on suunnitteilla. Valkoinen talo sanoo, että uudet neuvottelut järjestetään todennäköisesti jälleen Islamabadissa.
Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuun lopulla. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä.
IRANIN korkeimman johtajan Mojtaba Khamenein sotilasneuvonantaja uhkaa, että Iran voi upottaa Yhdysvaltain aluksia Hormuzinsalmella. Neuvonantaja Mohsen Rezaei esitti kommenttinsa Iranin valtiollisessa televisiossa.
Hänen mukaansa Iranin ohjukset upottavat alukset, jos Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump päättävät ottaa salmen valvottavakseen.
- Herra Trump haluaa tulla Hormuzinsalmen poliisiksi, Rezaei sanoi uhkaustensa yhteydessä.
Yhdysvaltain asevoimien ilmoittama Iranin satamien saarto alkoi maanantaina. Tarkoituksena on estää Iraniin liittyvien alusten läpikulku Hormuzinsalmella.
Yhdysvaltojen Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kertoi keskiviikkona pysäyttäneensä kaiken Iraniin tai sieltä ulos meriteitse kulkevan viennin.
Yhdysvaltojen mukaan yksikään alus ei ole ohittanut saartoa. Centcom sanoi Suomen aikaa myöhään keskiviikkona, että se on käännyttänyt kaikkiaan kymmenen alusta.
Iranilaismedioiden mukaan neljä alusta onnistui keskiviikkona ohittamaan saarron, kertoi uutiskanava CNN. Yhdysvaltain hallinnon edustaja kiisti CNN:n mukaan, että saarto olisi pystytty ohittamaan.
