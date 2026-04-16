Iranin ulkoministeri: Haluamme rauhaa ja vakautta – maan korkeimman johtajan neuvonantajalta uhkaus

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että Iran on sitoutunut rauhan ja vakauden edistämiseen. Ministeri kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä .

Viestissä Araghchi kiittää Pakistania vuoropuhelun välittämisestä Yhdysvaltojen kanssa.

Pakistanin valtuuskunta saapui keskiviikkona Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Pakistanin asevoimien päällikkö Asim Munirin johtama valtuuskunta toi mukanaan viestin Yhdysvalloilta Iranin johdolle.

- Sitoutumisemme rauhan ja vakauden edistämiseen alueella on edelleen vahva – ja yhteinen, Araghchi sanoi.

Iranin ja Pakistanin edustajat keskustelevat torstaina Teheranissa Yhdysvaltojen ja Iranin viesteistä, joita maat ovat lähettäneet toisilleen neuvotteluidensa jälkeen. Asiasta kertoo iranilainen uutistoimisto Tasnim yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan.