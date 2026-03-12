Iranin ulkoministeriön edustaja syyttää EU:ta osallisuudesta Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksiin Iraniin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriön edustaja Esmaeil Baqaei syyttää viestipalvelu X:ssä Euroopan unionia välinpitämättömyydestä ja sallivuudesta Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäysten suhteen, mikä hänen mukaansa tarkoittaa osallisuutta maiden toimiin.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin toissa viikon lauantaina.