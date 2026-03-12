Ulkomaat
12.3.2026 12:04 ・ Päivitetty: 12.3.2026 12:04
Iranin ulkoministeriön edustaja syyttää EU:ta osallisuudesta Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksiin
Iranin ulkoministeriön edustaja syyttää EU:ta osallisuudesta Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksiin Iraniin.
Ministeriön edustaja Esmaeil Baqaei syyttää viestipalvelu X:ssä Euroopan unionia välinpitämättömyydestä ja sallivuudesta Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäysten suhteen, mikä hänen mukaansa tarkoittaa osallisuutta maiden toimiin.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin toissa viikon lauantaina.
