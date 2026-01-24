Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.1.2026 07:12 ・ Päivitetty: 24.1.2026 07:12

IS-kysely: Suomen ulkopolitiikan hoito sai kouluarvosanan 7,5

LEHTIKUVA / AFP / FABRICE COFFRINI
Presidentti Alexander Stubb Maailman talousfoorumissa Davosissa 21. tammikuuta.

Suomalaiset ovat melko tyytyväisiä Suomen ulkopoliittiseen johtoon, käy ilmi Ilta-Sanomien kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin kouluarvosanaa Suomen ulkopolitiikan hoidosta viime aikoina. Vastausten keskiarvo oli noin 7,5. Kokoomuksen kannattajat antoivat ulkopolitiikan hoidosta keskiarvoa paremman arvosanan, kun taas vasemmistoliiton kannattajat antoivat keskiarvoa huonomman arvosanan.

Presidentti Alexander Stubb sai kyselyssä arvosanaksi hieman yli 8 ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) hieman yli 7,5. Kyselyn mukaan Stubb on kansan suosiossa, sillä puolet vastaajista antoi ulkopolitiikan johtamisesta Stubbille arvosanaksi 9 tai 10.

Taloustutkimus haastatteli kyselyyn hieman yli tuhatta ihmistä internet-paneelissa 21.-22. tammikuuta. Kyselyn virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

