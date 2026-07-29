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Ulkomaat

29.7.2026 08:08 ・ Päivitetty: 29.7.2026 08:08

Iskuilla nokittelu alkoi taas Iranissa – kohteena amerikkalaistukikohdat ja Irania tukevat ryhmittymät

AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia keskiviikon vastaisena yönä Lähi-idässä. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi yöllä useita ballistisia ohjuksia. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Asevoimien mukaan ohjukset torjuttiin.

Yhdysvallat ehti tehdä yöllisiä iskuja Iraniin lähes kahden viikon ajan ennen viime perjantaita. Iran vastasi iskuihin. Perjantaista lähtien tilanne Lähi-idässä oli ollut kuitenkin verrattain rauhallinen.

YHDYSVALLAT ja Saudi-Arabia sanoivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa.

Irakissa toimiva Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouma Hashed al-Shaabi ilmoitti, että ainakin 20 ihmistä sai surmansa ja useita haavoittui iskuissa.

Centcomin mukaan iskujen kohteena oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Yhdysvaltojen mukaan Iranin vallankumouskaarti oli ohjeistanut iskuihin.

Centcom sanoi lisäksi, että Iranin vallankumouskaartin on lopetettava edellä mainitun kaltaiset iskut, jos se haluaa jatkossa välttyä Yhdysvaltain sotilaallisilta toimilta.

SAUDI-ARABIA sanoi niin ikään, että maat tekivät Irakissa iskuja kohteisiin, jotka kuuluvat paikallisille aseellisille ryhmittymille. Saudi-Arabian puolustusministeriön mukaan ryhmittymät on yhdistetty maan öljylaitoksiin kohdistuneisiin iskuihin.

Saudi-Arabia kertoi torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Saudi-Arabian puolustusministeriön mukaan droonien kohteena oli öljylaitoksia maan itäosassa sekä pääkaupunki Riadin alueella.

Puolustusministeriö syytti drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Irak kertoi maanantai-iltana, että tapauksesta aloitetaan tutkinta.

Jemenin huthit kertoivat niin ikään kohdistaneensa maanantaina drooni-iskuja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin.

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