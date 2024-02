Islannissa purkautuu taas tulivuori lähellä Reykjavikiä

Islannissa pääkaupunki Reykjavikin lähellä sijaitseva Fagradalsfjall-tulivuori on alkanut purkautua, kertovat mediat.

Norjan meteorologisen instituutin mukaan Fagradalsfjallin tulivuoren lähellä havaittiin vahvaa seismistä aktiivisuutta hieman aamuviiden jälkeen paikallista aikaa. Purkaus alkoi noin aamukuudelta paikallista aikaa.

Kyseessä on kolmas tulivuorenpurkaus alueella sitten joulukuun. Purkauksen kerrotaan tapahtuneen samassa kohdassa kuin joulukuun 18. päivänä tapahtunut purkaus. Halkeama on noin kolme kilometriä pitkä ja laavaa virtaa pääasiassa länteen.

Islannin viranomaisten mukaan valmiussuunnitelmat on aktivoitu ja tilanteen kehittymistä seurataan.

Islantilaismedia Ruvin mukaan läheinen Grindavikin alue on määrätty jälleen evakuoitavaksi. Alueella on tällä hetkellä esimerkiksi matkailijoita, jotka on määrätty poistumaan hotelleista. Asukkaita alueella ei sen sijaan Ruvin mukaan ole.