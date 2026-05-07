Iso osa isistä jättää yhä vanhempainvapaat käyttämättä – pitkillä vapailla todennäköisimmin hyvin tienaavat

Perhevapaauudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuskertomuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Suomalaistaustaiset isät ovat kuitenkin lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän, kertoo johtava tuloksellisuustarkastaja Sanni Hellman viraston tiedotteessa.

Syntyperältään suomalaisten ja ulkomaalaisten isien vanhempainvapaiden käytössä oli jo ennen uudistusta suuri ero, ja se on kasvanut entisestään.

Alemmissa tuloluokissa olevat isät ovat lisänneet vanhempainvapaiden käyttöä, vaikka samalla pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. Kokonaisuudessaan tulojen vaikutus vapaiden käyttöön on hieman pienentynyt.

Isien, jotka eivät käytä lainkaan vanhempainvapaita, määrä on yhä merkittävä. Viraston mukaan jatkossa pitäisi kehittää keinoja, joilla voidaan varmistaa, että tietoa vapaista on saatavilla riittävästi ja ymmärrettävässä muodossa.

VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaauudistuksen tavoitteiden toteutumista. Uudistuksen tavoitteena oli, että vapaat ja hoitovastuu jakautuisivat tasapuolisesti vanhempien kesken kiintiöimällä vapaat molemmille vanhemmille.

PERHEVAPAAUUDISTUKSELLA pyrittiin vaikuttamaan myös työnantajien suhtautumiseen vanhempainvapaisiin.

Työnantajayrityksille kohdennetun kyselyn mukaan vanhempainvapaiden käyttöä edistävät hyvät käytänteet ovat harvinaisempia pienillä ja miesenemmistöisillä työpaikoilla kuin muunlaisilla.

- Vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista kannatetaan enemmän suurten ja naisvaltaisten toimialojen työnantajien keskuudessa kuin miesenemmistöisissä ja pienissä yrityksissä, kertoo ylitarkastaja Pietari Suomela.

Raportin mukaan suurissa ja naisvaltaisissa työpaikoissa palkataan sijainen vapaan ajaksi, pienissä ja miesvaltaisissa ei.

Tarkastuskertomuksesta käy ilmi, että isien lisääntynyt vanhempainvapaapäivien käyttö on lisännyt etuusmenoja ennakoitua enemmän. Hallituksen esityksessä kustannusten arvioitiin kasvavan 60-110 miljoonaa euroa vuodessa. Toissa vuonna kasvua oli kuitenkin vuoteen 2021 verrattuna yli 150 miljoonaa euroa.