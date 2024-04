Israel iski Iraniin – öljyn hinta ampaisi nousuun

Raakaöljyn hinta nousi yli kolme prosenttia Aasian markkinoilla sen jälkeen kun mediassa kerrottiin Israelin tehneen kostoiskun Iraniin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pohjois-Amerikan markkinoiden viitelaatu West Texas Intermediate kallistui enimmillään 3,7 prosenttia liki 86 dollariin ja Brent nousi 3,4 prosenttia 90 dollariin.

Myöhemmin hinnat tasaantuivat hieman ylimmistä huipuistaan. Vuodenvaihteesta lähtien öljy on kallistunut jo noin 17 prosenttia, ja hintataso on korkein sitten kesän 2022. Öljyntuottajamaiden päätökset vähentää tuotantoa ovat pitäneet hintoja koholla. Markkinoilla on spekuloitu, että öljyn barrelihinta voi kivuta yli sataan dollariin jos tilanne pysyy kireänä.

HERMOILU tarttui myös pörsseihin. Tokiossa Nikkei 225 -indeksi päätyi 2,7 prosentin luisuun. Lasku oli rajuin kolmeen vuoteen. Kullan hinta jatkoi nousuaan ja dollari vahvistui, kun markkinoilla etsittiin turvasatamaa.