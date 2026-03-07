Israel jatkoi iskuja Libanoniin – Myös rauhanturvaajia haavoittunut, YK vaatii tutkintaa iskuista

Libanonin itäosassa on kuollut liki 50 ihmistä Israelin iskuissa, Libanonin terveysministeriö kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin iskuissa Nabi Chitin kaupunkiin ja lähialueille kuoli yhteensä yli 40 ihmistä perjantaina sekä lauantain vastaisena yönä. Lisäksi ilmaisku toiseen itäisen Libanonin kaupunkiin surmasi useita varhain lauantaina.

Libanonilainen äärijärjestö Hizbollah sanoo, että se otti yöllä yhteen Israelin joukkojen kanssa Nabi Chitin kaupungissa. Äärijärjestön mukaan joukot tulivat Libanoniin asevoimien helikoptereilla ja maihinnousun jälkeen kohtasivat Hizbollahin taistelijat.

Israelin asevoimat kertoi tehneensä operaation Libanoniin etsiäkseen 1980-luvulla kadonneen israelilaisen ilmavoimien lentäjän jäännöksiä. Joukot eivät kuitenkaan löytäneet mitään.

- Osana Israelin asevoimien toimintaa Libanonissa, asevoimien erikoisjoukot toimivat yöllä yrittäen löytää kadonneen navigaattorin Ron Aradin jäänteitä. Asevoimien loukkaantumisia ei raportoitu, asevoimat kertoi lausunnossaan.

Arad on ollut kateissa siitä lähtien, kun hänet vangittiin hänen pelastauduttuaan taistelukoneesta Libanonin yllä vuonna 1986. Hänen oletetaan kuolleen.

Libanonin asevoimat kertoo, että kolme sen sotilasta kuoli Israelin tulituksessa asevoimien etsintäoperaation aikana.

ISRAELIN asevoimat varoitti lauantaina iltapäivällä jälleen uusista iskuista eteläiseen Libanoniin.

Aiemmin Israel kertoi tehneensä iskuja Hizbollahin kohteisiin Libanonin etelä- ja itäosissa. Asevoimien mukaan se kohdisti iskunsa muun muassa raketinheittimiin ja asevarastoihin.

Asevoimat kertoi iskeneensä perjantaina Hizbollahin komentokeskuksiin ja komentajiin, muttei täsmentänyt iskussa kuolleita uhreja.

Perjantaina Israelin asevoimat sanoi, että sen tällä viikolla tekemät iskut olivat tappaneet yli 70 Hizbollahin taistelijaa. Israelin asevoimat sanoi tehneensä iskuja yli 500 kohteeseen.

Libanonin valtionmedian mukaan taisteluita on lauantaina käyty myös vuoristoalueilla Libanonin ja Syyrian rajalla.

Israel on tehnyt kuluvalla viikolla toistuvia iskuja ja lähettänyt joukkoja Libanoniin sen jälkeen, kun Iranin tukema Hizbollah teki ohjusiskuja Israeliin. Hizbollah on kertonut iskeneensä Israeliin kostaakseen Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein kuoleman.

Libanonin terveysministeriö kertoi perjantaina, että Israelin kuluneen viikon aikana Libanoniin tekemät iskut ovat surmanneet yli 200 ihmistä ja haavoittaneet lähes 800:aa ihmistä.

YK on vaatinut pikaista tutkintaa Israelin tekemistä iskuista Libanoniin. Tutkinnassa tulisi selvittää, ovatko iskut kansainvälisen oikeuden mukaisia.

ISRAELIN puolustusministeri Israel Katz varoitti lauantaina Libanonin presidenttiä Joseph Aounia, että Libanon maksaisi kovan hinnan, jos se ei onnistu riisumaan äärijärjestö Hizbollahia aseista.

Israel ja Hizbollah sopivat aselevosta loppuvuonna 2024. Aseleposopimuksen mukaan Libanonin on ollut määrä riisua Hizbollah aseista.

Tavoitteena oli tuolloin tehdä loppu vuoden kestäneille taisteluille Hizbollahin ja Israelin välillä. Israel on aselevosta huolimatta tehnyt toistuvasti iskuja Libanoniin.

Perjantain YK:n johtama Unifil-rauhanturvaoperaatio kertoi, että kolme sen ghanalaista rauhanturvaajaa haavoittui, kun heidän tukikohtaansa osuivat iskut Etelä-Libanonissa.

Unifil on Etelä-Libanonissa vuodesta 1978 lähtien YK:n rauhanturvaoperaatio. Myös suomalaiset ovat olleet osa operaatiota. Rauhanturvaoperaation on määrä jatkua vuoteen 2027 asti.

Rauhanturvaoperaatio on tukenut Libanonin asevoimia Hizbollahin aseistariisunnassa.